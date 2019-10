Zotrvanie vojsk USA v Sýrii je medzinárodný banditizmus, tvrdí Kremeľ

ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 26. októbra (TASR) - Ruské ministerstvo obrany označilo v sobotu plán Spojených štátov na zachovanie a posilnenie svojej vojenskej prítomnosti na ropných poliach na východe Sýrie za "medzinárodný banditizmus". Informovala o tom agentúra Reuters.Ruský rezort obrany vo svojom stanovisku zdôraznil, že USA nemajú žiaden mandát, či už medzinárodný, alebo na základe amerických zákonov, na to, aby posilnili svoju vojenskú prítomnosť v Sýrii."Preto sú terajšie kroky Washingtonu, teda obsadzovanie ropných polí na východe Sýrie a zotrvávanie na danom území, jednoducho aktom medzinárodného banditizmu," uviedlo ruské ministerstvo vo vyhlásení.Americká armáda a súkromné bezpečnostné služby chránia podľa ministerstva na východe Sýrie pašerákov, ktorí mesačne zarábajú viac ako 30 miliónov dolárov (približne 27 miliónov eur).Ministerstvo obrany Spojených štátov v piatok vyhlásilo, že plánuje posilniť prítomnosť americkej armády v severovýchodnej časti Sýrii, aby mohla ochrániť miestne ropné polia pred hrozbou opätovného obsadenia bojovníkmi teroristickej organizácie Islamský štát (IS) v prípade, že by došlo k jej oživeniu.Americký prezident Donald Trump minulý týždeň oznámil, že Spojené štáty stiahnu všetkých svojich vojakov zo severovýchodnej Sýrie, kde slúžili ako "nárazník" medzi SDF pod vedením Kurdov, sýrskymi vládnymi silami a tureckou armádou. V stredu však vyhlásil, že malá časť amerických vojakov zostane v tejto oblasti, aby chránili ropné polia.