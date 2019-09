Vo veku 41 rokov tragicky zahynul svetoznámy hudobný skladateľ

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 5. septembra (TASR) - Americký skladateľ hudobných hitov LaShawn Daniels zomrel vo veku 41 rokov. Informovala o tom v stredu stanica BBC s odvolaním sa na vyhlásenie jeho manželky, ktorá na sociálnej sieti Instagram oznámila, že Daniels zahynul pri autohavárii v štáte Južná Karolína.Ako spoluautor hudby sa podieľal na skladbách Say My Name (Destiny's Child), Telephone (Lady Gaga), It's Not Right but It's Okay (Whitney Houstonová), He Wasn't Man Enough (Toni Braxtonová), You Rock My World (Michael Jackson), If You Had My Love (Jennifer Lopezová), Angel (Natasha Bedingfieldová), Holler (Spice Girls), The Boy Is Mine (Brandy and Monica) či Can't Leave 'em Alone (Ciara).Daniels v roku 2000 získal hudobnú cenu Grammy v kategórii najlepšia R&B skladba za spoluautorstvo zmienenej piesne Say My Name. Na Grammy ho nominovali ešte ďalších sedemkrát. Daniels pravidelne spolupracoval s hudobným producentom Rodneym Jerkinsom vystupujúcim pod pseudonymom Darkchild. Daniels po sebe zanechal manželku April, s ktorou bol zosobášený 20 rokov, a troch synov.