Výstava Sloboda a identita pripomína 30. výročie pádu železnej opony

Snímka z otvorenia vernisáže pod názvom Sloboda a identita pri príležitosti 30. výročia pádu železnej opony, 4. septembra 2019 v Bratislave. Foto: TASR/Pavol Zachar Foto: TASR/Pavol Zachar

Na snímke tretí zľava v popredí veľvyslanec Spolkovej republiky Nemecko na Slovensku Joachim Bleicker počas otvorenia vernisáže pod názvom Sloboda a identita pri príležitosti 30. výročia pádu železnej opony, 4. septembra 2019 v Bratislave. Foto: TASR/Pavol Zachar Foto: TASR/Pavol Zachar

Bratislava 4. septembra (TASR) – Vernisáž výstavy Sloboda a identita, na ktorej boli pri príležitosti 30. výročia pádu železnej opony odprezentované diela menšinových umelcov, sa konala v stredu v bratislavskej Galérii Andrej Smolák.Nemecko a Slovensko sú aj vďaka udalostiam mierovej a zamatovej revolúcie z roku 1989 obzvlášť úzko späté, zdôraznil vo svojom otváracom prejave veľvyslanec Spolkovej republiky Nemecko v SR Joachim Bleicker. Slovákom sa zároveň poďakoval za odvážny prínos v boji za demokraciu počas sviečkovej manifestácie proti komunistickému režimu v marci 1988 v Bratislave, ktorá bola podľa jeho slov príkladom pre následné pondelkové demonštrácie vo východnom Nemecku o rok neskôr." povedal Bleicker. Prízvukoval, že jednou z najväčších zmien bola znovuzískaná sloboda, ktorá umožnila aj emancipáciu európskych menšín.Návrat umelcov k ich národnostnej identite je preto mottom výstavy, uviedla kurátorka Daniela Capcarová. Tí mohli svoju etnickú príslušnosť po zmene politického režimu aktívne a naplno prežívať, čo sa odrazilo aj v ich dielach.Návštevníci výstavy si môžu pozrieť diela štyroch renomovaných umelcov. Vystavujúci rusínsky maliar Andrej Smolák dostal napríklad ako jediný z bývalého Československa možnosť svoju maľbu zvečniť priamo na symbole neslobody a rozdeleného sveta – na Berlínskom múre. Namaľoval naň holubicu, ktorá oslobodzuje väzenie. Jej replika je takisto sprístupnená na výstave. Výpovedná je i maľba Helmuta Bistika, pôvodom karpatského Nemca z Medzeva, s názvom Dvere, ktorá symbolizuje dvere do novej doby a nového systému. Na výstave je zastúpený aj maliar a grafik maďarského pôvodu Otto Szabó a fotograf René Fabini so svojimi oceňovanými časozbernými fotografiami Rómov z východného Slovenska.Nemecký veľvyslanec na záver svojho príhovoru apeloval na aktuálne posolstvo, ktorým je podľa jeho slov vzájomná podmienenosť slobody a identity.dodal.Rovnomenná výstava, ktorá sa od 30. apríla do 30. mája konala v košickom Centre MaJel Rovás, potrvá v hlavnom meste SR do 29. septembra. Jej partnermi sú Občianske združenie Rovás a Veľvyslanectvo Spolkovej republiky Nemecko v SR.