Vo veku 64 rokov zomrel známy americký fotograf

Washington 13. septembra (TASR) - Vo veku 64 rokov zomrel minulý týždeň americký fotograf Charlie Cole, ktorý pred 30 rokmi na Námestí nebeského pokoja v Pekingu ako jeden zo štyroch fotografov urobil ikonickú fotografiu známu pod názvom Tank Man. Informovala o tom v piatok britská spravodajská stanica BBC s tým, že Cole zomrel na indonézskom ostrove Bali, kde vyše 15 rokov žil a pracoval ako fotograf na voľnej nohe.Colova snímka z 5. júna 1989 zachytáva muža v bielej košeli a v čiernych nohaviciach s nákupnými taškami v ruke, ako stojí pred kolónou tankov. Tento záber sa stal symbolom nenásilia voči ozbrojenej represii.Cole pracujúci pre spravodajský časopis Newsweek bol jedným zo štyroch fotografov, ktorým sa podarilo zvečniť túto scénu. Okrem neho boli pritom aj Jeff Widener z tlačovej agentúry AP, Stuart Franklin z agentúry Magnum a Arthur Tsang pracujúci pre agentúru Reuters.Cole svoju snímku urobil fotoaparátom s teleobjektívom z balkóna hotela, pričom scénu zachytil tak, aby daný muž bol iba tesne nad ľavým dolným rohom snímky. Neskôr o okolnostiach jej vzniku hovorieval, že si myslel, že tanky muža zabijú, preto cítil ako povinnosť zaznamenať to, čo sa mu deje pred očami.Muž najprv vlastným telom zahatal cestu tankom prechádzajúcim cez námestie. Keď sa ho tanky snažili obísť, muž sa pohol tým istým smerom, aby nemohli prejsť. V jednom okamihu vyliezol na tank a klopal naň. Po asi dvoch minútach prišli neznámi muži a Tank Mana odviedli. Ani po 30 rokoch nie je známe, aký bol jeho ďalší osud.Cole si podľa vlastných slov bol vedomý, že ho skôr či neskôr vypátra čínska tajná služba, preto nevyvolaný film skryl v kúpeľni. Krátko po tom, ako to spravil, agenti tajnej služby vylomili dvere a prehľadali jeho izbu — film však nenašli.Časopis Newsweek v lete 1989 vyslal Cola z Japonska, kde trvalo pôsobil, do Číny, aby tam robil fotoreportáže z demonštrácií, ktorých účastníci žiadali politické reformy a kritizovali korupciu na najvyšších miestach krajiny. Toto protestné hnutie sa rozšírilo do mnohých veľkých miest Číny, pričom najväčšie protesty sa konali práve v Pekingu na Námestí nebeského pokoja.Koncom mája, mesiac po vypuknutí týchto protestov, čínske vedenie vyhlásilo stanné právo a neskôr povolalo armádu, ktorá 4. júna 1989 mohutné protesty brutálne potlačila.Čínske orgány pripustili, že pri zásahu proti demonštrantom mohlo prísť o život okolo 200 civilistov a príslušníkov bezpečnostných zložiek, žiadne záznamy o ich úmrtiach však doteraz nezverejnila. Očití svedkovia a zahraniční novinári tvrdia, že obetí mohlo byť až 3000.Udalosti na pekinskom Námestí nebeského pokoja sú v Číne stále veľmi cenzurovanou témou a fotografie s motívom Tank Mana sú zakázané, dodala BBC.