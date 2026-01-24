|
Sobota 24.1.2026
Denník - Správy
24. januára 2026
Vo veku 68 rokov zomrel biochemik a bývalý predseda SAV Jaromír Pastorek
Vo veku 68 rokov zomrel bývalý predseda Slovenskej akadémie vied (SaV) a bývalý riaditeľ Virologického ústavu SAV profesor Jaromír ...
24.1.2026 (SITA.sk) - Vo veku 68 rokov zomrel bývalý predseda Slovenskej akadémie vied (SaV) a bývalý riaditeľ Virologického ústavu SAV profesor Jaromír Pastorek. Významný vedec navždy odišiel v sobotu v skorých ranných hodinách po ťažkej chorobe.
Pastorek vyštudoval Prírodovedeckú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Jeho vedecké dielo v oblasti molekulárnej biológie a experimentálne onkológie bolo prínosom pre celý svet.
Patril súčasne k jedným z najcitovanejších slovenských vedcov. Známym sa stal aj ako objaviteľ génu kódujúceho nádorovo-asociovaný proteín CA IX, ktorý slúži ako marker hypoxických nádorov. Do poslednej chvíle sa venoval vývoju protinádorovej liečby, ktorú však už nestihol zavŕšiť.
Zdroj: SITA.sk - Vo veku 68 rokov zomrel biochemik a bývalý predseda SAV Jaromír Pastorek © SITA Všetky práva vyhradené.
