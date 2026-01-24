Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 24.1.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Timotej
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

24. januára 2026

Novoročné predsavzatia vo väčšine prípadov zlyhajú. Koučka vysvetlila, kde vzniká problém


Tagy: Koučing novoročné predsavzatia

Začiatok roka sa tradičné spája s novoročnými predsavzatiami. Ľudia si tak dávajú prísľuby, že od začiatku roka budú mať viac pohybu, zdravšie stravovanie, menej stresu alebo viac času pre seba. Dostupné ...



Zdieľať
virus_outbreak_germany_84227 7ace405bfeed46778d1cf4dcb8a351a9 676x450 24.1.2026 (SITA.sk) - Začiatok roka sa tradičné spája s novoročnými predsavzatiami. Ľudia si tak dávajú prísľuby, že od začiatku roka budú mať viac pohybu, zdravšie stravovanie, menej stresu alebo viac času pre seba. Dostupné údaje a skúsenosti však ukazujú, že väčšina predsavzatí nevydrží dlhšie než niekoľko týždňov či mesiacov.

Problém je v nastavení cieľov


Slovenská asociácia koučov (SAKO) priblížila, že medzinárodné dáta ukázali, že až 52 percent ľudí od predsavzatí upustí v priebehu prvých troch mesiacov, pričom iba päť percent odhodlaných svoje predsavzatie dodrží. Nízku úspešnosť predsavzatí pritom potvrdzujú aj globálne prieskumy, ktoré hovoria, že počet tých, ktorí predsavzatia dlhodobo úspešne dodržiavajú, sa pohybuje medzi osem až 12 percent.

Asociácia vysvetlila, že problém novoročných predsavzatí nie je v nedostatku vôle, ale v nastavení cieľov. Koučka zo SAKO Katarína Mešková tvrdí, že ani symbolický dátum, ako napríklad 1. januára, sám o sebe nezaručí zmenu správania. Veľké a všeobecné záväzky často narážajú na každodennú realitu.

Ak chceme skutočnú a dlhodobú zmenu, musíme sa prestať spoliehať na jednorazové sľuby a začať pracovať s návykmi. Práve budovanie návykov je proces, ktorý rešpektuje individualitu človeka aj prirodzené fungovanie mozgu. Je tiež dôležité, aby sme k sebe boli realistickí a trpezliví. Menej veľkých predsavzatí a viac malých, vedomých krokov môže byť tým najlepším začiatkom,“ radí Mešková.

Budovanie návykov funguje v cykloch


Ako dodala, vytváranie návykov má podobný princíp, ako napríklad učenie sa naspamäť v škole. „Niekto si nové informácie osvojí rýchlo, iný potrebuje času viac. Pri osvojovaní návykov tak nie je dôležitý konkrétny počet dní, ale to, kedy sa z nového správania stane prirodzená rutina,“ dodala koučka.

Asociácia súčasne vysvetlila, že budovanie návykov funguje v cykloch. Stáva sa, že človek svoj záväzok nedodrží. Obviňovanie samého seba však len zvyšuje frustráciu a môže viesť k úplnému vzdaniu sa zámeru. „Oveľa účinnejšie je v takom prípade vnímať návrat k starým zvykom ako prirodzenú súčasť procesu a znovu sa vrátiť k motívom, pre ktoré sme sa rozhodli tieto zvyky zmeniť. Cieľom nie je dokonalosť ani rýchly výsledok, ale udržateľná zmena, ktorá zapadne do reálneho života,“ doplnila asociácia koučov.

SAKO je názoru, že pri budovaní návykov môže dôležitú úlohu zohrať práve aj koučing. „Kouč nedáva príkazy a ani nekontroluje výkon. Kouč je sprievodca, ktorý pomáha pomenovať hodnoty, nastaviť realistické kroky a podporuje človeka práve vtedy, keď motivácia klesá,“ uzavrela Mešková.


Zdroj: SITA.sk - Novoročné predsavzatia vo väčšine prípadov zlyhajú. Koučka vysvetlila, kde vzniká problém © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Koučing novoročné predsavzatia
   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Ministerstvo vnútra prijalo humanitárny materiál v hodnote vyše pol milióna dolárov, poslúži v krízových situáciách – FOTO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 