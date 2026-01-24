|
24. januára 2026
Novoročné predsavzatia vo väčšine prípadov zlyhajú. Koučka vysvetlila, kde vzniká problém
Začiatok roka sa tradičné spája s novoročnými predsavzatiami. Ľudia si tak dávajú prísľuby, že od začiatku roka budú mať viac pohybu, zdravšie stravovanie, menej stresu alebo viac času pre seba. Dostupné ...
24.1.2026 (SITA.sk) - Začiatok roka sa tradičné spája s novoročnými predsavzatiami. Ľudia si tak dávajú prísľuby, že od začiatku roka budú mať viac pohybu, zdravšie stravovanie, menej stresu alebo viac času pre seba. Dostupné údaje a skúsenosti však ukazujú, že väčšina predsavzatí nevydrží dlhšie než niekoľko týždňov či mesiacov.
Slovenská asociácia koučov (SAKO) priblížila, že medzinárodné dáta ukázali, že až 52 percent ľudí od predsavzatí upustí v priebehu prvých troch mesiacov, pričom iba päť percent odhodlaných svoje predsavzatie dodrží. Nízku úspešnosť predsavzatí pritom potvrdzujú aj globálne prieskumy, ktoré hovoria, že počet tých, ktorí predsavzatia dlhodobo úspešne dodržiavajú, sa pohybuje medzi osem až 12 percent.
Asociácia vysvetlila, že problém novoročných predsavzatí nie je v nedostatku vôle, ale v nastavení cieľov. Koučka zo SAKO Katarína Mešková tvrdí, že ani symbolický dátum, ako napríklad 1. januára, sám o sebe nezaručí zmenu správania. Veľké a všeobecné záväzky často narážajú na každodennú realitu.
„Ak chceme skutočnú a dlhodobú zmenu, musíme sa prestať spoliehať na jednorazové sľuby a začať pracovať s návykmi. Práve budovanie návykov je proces, ktorý rešpektuje individualitu človeka aj prirodzené fungovanie mozgu. Je tiež dôležité, aby sme k sebe boli realistickí a trpezliví. Menej veľkých predsavzatí a viac malých, vedomých krokov môže byť tým najlepším začiatkom,“ radí Mešková.
Ako dodala, vytváranie návykov má podobný princíp, ako napríklad učenie sa naspamäť v škole. „Niekto si nové informácie osvojí rýchlo, iný potrebuje času viac. Pri osvojovaní návykov tak nie je dôležitý konkrétny počet dní, ale to, kedy sa z nového správania stane prirodzená rutina,“ dodala koučka.
Asociácia súčasne vysvetlila, že budovanie návykov funguje v cykloch. Stáva sa, že človek svoj záväzok nedodrží. Obviňovanie samého seba však len zvyšuje frustráciu a môže viesť k úplnému vzdaniu sa zámeru. „Oveľa účinnejšie je v takom prípade vnímať návrat k starým zvykom ako prirodzenú súčasť procesu a znovu sa vrátiť k motívom, pre ktoré sme sa rozhodli tieto zvyky zmeniť. Cieľom nie je dokonalosť ani rýchly výsledok, ale udržateľná zmena, ktorá zapadne do reálneho života,“ doplnila asociácia koučov.
SAKO je názoru, že pri budovaní návykov môže dôležitú úlohu zohrať práve aj koučing. „Kouč nedáva príkazy a ani nekontroluje výkon. Kouč je sprievodca, ktorý pomáha pomenovať hodnoty, nastaviť realistické kroky a podporuje človeka práve vtedy, keď motivácia klesá,“ uzavrela Mešková.
