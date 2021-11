Vo veku 69 rokov zomrel spevák Miro „Meky“ Žbirka

aktualizované 10. novembra 18:44



Kariéru začínal v skupine Modus

Zlatý slávik aj Bratislavská lýra

10.11.2021 (Webnoviny.sk) -Vo veku 69 rokov zomrel spevák a skladateľ Miroslav "Meky" Žbirka . „Správy o mojej smrti sú pravdivé, to by řekl Meky, kdyby žil,“ informovala oficiálna stránka speváka na sociálnej sieti.Miroslav Žbirka prezývaný Meky sa narodil 21. októbra 1952 v Bratislave anglickej matke Ruth Gale a slovenskému otcovi Šimonovi Žbirkovi, mal starších bratov Jasona a Tonyho. Svoju hudobnú kariéru v populárnej hudbe začínal ako člen skupiny Modus.„V roku 1977 získal spolu s Jankom Lehotským a Marikou Gombitovou zlatú Bratislavskú lýru za pieseň Úsmev. V období 1976 - 1980 nahral s touto skupinou dnes už klasické hity Dievčatá, Drahá, Zažni a ďalšie. V roku 1981 založil s Lacom Lučeničom skupinu Limit a vydal sa na sólovú dráhu. Prvý sólový album dostal názov Doktor Sen,“ opisuje oficiálna stránka Miroslava Žbirku.V roku 1982 sa Miro, ako prvý interpret zo Slovenska, stal československým Zlatým slávikom a v tom istom období zvíťazil na medzinárodnom festivale v rakúskom Villachu s pesničkou Love Song (V slepých uličkách), kde získal aj cenu radia O3.Nasledovala ďalšia zlatá Bratislavská lýra za pieseň Nechodí a ponuka nemeckých producentov na spoluprácu s firmou RCA. Za obdobie svojej činnosti absolvoval množstvo koncertov doma i v zahraničí, zahral si v muzikáli Neberte nám princeznú a nahral mnoho autorských albumov.Po dvadsiatich rokoch si Miro viackrát zopakoval víťazstvo v ankete Zlatý slávik, tentoraz na Slovensku a absolvoval viacero koncertných turné vrátane zatiaľ posledného so symfonickým orchestrom. Niekoľkokrát sa stal Osobnosťou televíznej obrazovky. Za album Empatia z roku 2009 bol nominovaný na album roka českých hudobných cien Anděl.„Ale strohý výpočet úspechov a ocenení ani zďaleka neobsiahne všetky zákruty pútavého života Mekyho Žbirku, ktorý je príbehom večného gentlemana, ktorému učarovala hudba ešte skôr, než sa naučil čítať. Svoje prvé skúsenosti a lokálne úspechy Meky Žbirka získaval za hranicami dávno predtým, než sa mu podarilo presláviť sa vo vtedajšom Československu,“ doplnila oficiálna stránka speváka.