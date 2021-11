Reakcie politikov na úmrtie Miroslava Žbirku

Boris Kollár o Žbirkovi: Odišiel veľký hudobník, skladateľ, muzikant

Miroslav Žbirka bol a zostane legendou. "Vďaka jeho nadaniu znel slovenský pop aj v časoch hlbokého socializmu absolútne svetovo," napísala v súvislosti s úmrtím speváka a skladateľa Miroslava Žbirku prezidentka SR Zuzana Čaputová.Podľa nej vytvoril desiatky hitov, ktoré pozná celé Slovensko a Česko, texty jeho piesní poznáme všetci naspamäť. "Miro Žbirka nikdy nebol nemoderný chlapec, ako o tom spieval v jednej zo svojich piesní. Naše spomienky na mladosť zostanú navždy spojené s ním," skonštatovala Čaputová s tým, že typický pre neho bol sveter, okuliare a úsmev. "Vždy som mala pocit, že vôbec nestarne," dodala Čaputová.Vo veku 69 rokov zomrel slovenský spevák a skladateľ žijúci v Prahe, moderátor hudobných podujatí, tvorca, ale aj propagátor hudby doma a v zahraničí Miroslav "Meky" Žbirka. Bol legendou slovenskej hudobnej scény, viacnásobný Slávik a víťaz ankety Spevák roka na Slovensku, od roku 2006 člen Siene slávy na Slovensku, hudobník, ktorého albumy vydávané od polovice 80. rokov dosahovali niekoľkostotisícové náklady. Absolvoval množstvo koncertov doma i v zahraničí.Odišiel veľký hudobník, skladateľ, muzikant. V súvislosti s úmrtím speváka a skladateľa Miroslava Žbirku to napísal predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina). Pozostalým vyjadril úprimnú sústrasť."Spoznal som ťa ako talentovaného, ale zároveň pokorného človeka. Nasmiali sme sa veľakrát. Dnes ma zastihla zdrvujúca, smutná správa. Odchádza časť mojej mladosti, odchádza mi priateľ a odchádza pre nás všetkých veľký hudobný skladateľ, muzikant," skonštatoval Kollár.Slovenská hudobná scéna prišla o významnú legendu a charizmatickú osobnosť so špecifickým humorom. Na úmrtie speváka a skladateľa Miroslava Žbirku tak zareagoval premiér Eduard Heger (OĽANO). Správa o jeho úmrtí ho zarmútila."Na Slovensku máme len málo autorov a interpretov, ktorí svojou hudbou presiahli svoju dobu. Slovenská hudobná scéna prišla o významnú legendu a charizmatickú osobnosť so špecifickým humorom," napísal Heger na sociálnej sieti.Pripomenul, že jeho tvorbu poznajú všetky vekové kategórie. Zložil mnoho piesní, ktoré ľudí oslovili najmä svojou lyrikou. Pozostalým vyjadril premiér úprimnú sústrasť.Slovensko odchodom Mekyho Žbirku prichádza o výnimočného človeka. "Slovensko jeho odchodom stráca sprievodcu prvých lások i sklamaní. A hoci sám spieva, že čo bolí, to prebolí, tak táto strata len tak neprebolí," napísala ministerka kultúry Natália Milanová (OĽANO) k úmrtiu slovenského speváka a skladateľa.Žbirka podľa nej inšpiroval mnohých, aby sa stali hudobníkmi. "Priniesol anglický hudobný závan aj v čase zamknutých hraníc a mimoriadne tak obohatil slovenskú hudbu," podotkla Milanová. Napriek sláve zostal podľa nej skromným a napriek úspechom stále nohami na zemi. "Budete nám veľmi chýbať," dodala Milanová.Pravý džentlmen, jeden z velikánov slovenskej hudby, nezabudnuteľný hlas a jedinečný prízvuk, ale aj mimoriadna ľudskosť a úprimnosť. Aj takto si na zosnulého slovenského speváka a skladateľa Miroslava Žbirku spomínajú slovenskí politici."Mal nezabudnuteľný hlas, jedinečný prízvuk, ktorý sa dal rozoznať kdekoľvek. Na konte množstvo úspešných hitov a hlavne neskutočný talent na hudbu a jej skladanie," napísal minister školstva Branislav Gröhling (SaS). Odišla podľa neho legenda slovenskej hudby. Koaličná SaS skonštatovala, že "Miroslav Žbirka odišiel do zeme, ktorej na mapách niet". Ku kondolencii sa pripojil a minister hospodárstva a predseda strany Richard Sulík.Poslanec Juraj Šeliga (Za ľudí) ho označil za jedného z velikánov slovenskej hudby, ktorý okolo seba rozsieval pozitívnu energiu. "Jeho hudba nás všetkých prežije," povedal Šeliga. Vicepremiérka Veronika Remišová (Za ľudí) sa nechala počuť, že odišiel pravý džentlmen.Úprimnú sústrasť vyjadrilo aj hnutie OĽANO, ktoré poukazuje aj na jeho povestný šarm, nadhľad, ľudskosť a nekonfliktnosť. "Legendy nezomierajú. Žijú v nás a našich spomienkach," nechal sa počuť minister financií Igor Matovič. Podľa predsedu poslaneckého klubu Michala Šipoša zanechali jeho piesne v slovenskej kultúre nezmazateľnú pečať. Označil ho za znamenitého hudobníka a dobrého človeka, ktorý svojím láskavým vystupovaním doslova stmeľoval všetkých ľudí."Jeho hudba, výzor i slová boli vždy nenásilnou oslavou slobody, vnútorného pokoja a láskavého humoru," napísal líder Hlasu-SD Peter Pellegrini. V slovenskej kultúre podľa neho zanechal nezmazateľnú stopu. "Verím, že ste našli svoju Atlantídu," doplnil Pellegrini. Bývalá ministerka vnútra Denisa Saková napísala, že do hudobného neba odišla časť našich detských sŕdc.Úprimnú sústrasť vyjadril aj opozičný Smer-SD. "Večný chalan zostane navždy v našich srdciach nielen kvôli svojej jedinečnej hudobnej tvorbe a speváckemu talentu, ale aj vďaka mimoriadnej ľudskosti a úprimnosti, ktorá z neho vyžarovala celý život," uviedla strana.