Vo veku 73 rokov zomrel zakladateľ folkovej skupiny Clannad N. Duggan

Vo veku 73 rokov zomrel Noel Duggan, jeden zo zakladajúcich členov írskej folkovej skupiny Clannad. Hudobník zomrel "náhle" v sobotu večer, uvádzajú na sociálnych sieťach jeho pozostalí.





Skupinu Clannad založili v roku 1970 v grófstve Donegal súrodenci Ciarán, Pól a Moya Brennanovci a ich strýkovia Noel a Pádraig Dugganovci. Ich príbuznou a členkou bola neskôr i svetovo preslávená speváčka Enya."Noela si budeme navždy pamätať pre jeho vynikajúce gitarové sóla, lásku k hudbe a oddanosť kapele," uvádza sa vo vyhlásení formácie Clannad. Jeho brat Pádraig zomrel v roku 2016.Medzinárodný prielom skupiny Clannad nastal, keď ju požiadali, aby nahrala skladby pre televízny seriál Harry's Game (1982), ktorý sa odohráva počas nepokojov v Severnom Írsku.Skupina úspešne prepojila tradičnú keltskú hudbu s popom a stala sa prvou formáciou, ktorá spievala v írčine v britskom televíznom programe Top of the Pops.Clannad si časom osvojila rôzne hudobné štýly vrátane folku, folkrocku, tradičnej írskej, keltskej a new-age hudby, často s prvkami smooth-jazzu a gregoriánskeho chorálu.Skupina je známa ústrednou piesňou do televízneho seriálu Robin Hood (1984-1986) v hlavnej úlohe s Michaelom Praedom či skladbou I Will Find You, ktorá bola použitá v historickej dráme Posledný mohykán (1992).