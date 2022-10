Bratislavské jazzové dni 2022 ponúkajú špičkové koncerty

Tohtoročné Bratislavské jazzové dni opäť prinesú špičkové koncerty. Konať sa budú od piatka do nedele 21. – 23. októbra v priestoroch A4 Studio na Trnavskej ceste. Vystúpia svetové legendy Marcus Miller a Richard Bona, hviezda súčasného londýnskeho jazzu Yussef Dayes, Vojta Dyk s projektom D.Y.K. a speváčky Poppy Ajudha a Cyrille Aimée či slovenskí hudobníci a projekty ako AMC Trio, Bashavel či Marek Szarvaš Projekt.



Tohtoročný festival ponúkne aj koncertnú prehliadku začínajúcich kapiel - Pódium mladých talentov Nadácie SPP. Na koncerte 20. októbra o 19:00 h v Castle Art House v rámci súťaže bude koncertovať päť projektov a kapiel – Hipzz, BFK, Sona Kmet & Band, God & Eve a projekt Džez a Hrúza. Hlasujúci fanúšikovia a porota zložená z hudobníkov vyberú víťaza, ktorý bude na budúci rok koncertovať na hlavnom pódiu Bratislavských jazzových dní 2023.

Vstupenky online tu https://www.ticketportal.sk/event/Bratislavske-Jazzove-Dni-Slovenska-Sporitelna-2022?ID_partner=60



Headlinerom prvého dňa bude svetoznámy basgitarista Richard Bona. Piatkový program ponúkne aj koncert charizmatického českého speváka a herca Vojta Dyka. Na festivale sa premiérovo predstaví s projektom D. Y. K., ktorý vznikal v New Yorku a stojí za ním aj dvojnásobný držiteľ Grammy Ondřej Pivec. Večer otvorí víťaz minuloročnej súťaže talentov Marek Szarvaš Projekt.







Sobota bude patriť súčasným hviezdam londýnskeho súčasného jazzu, bubeníkovi Yussefovi Dayesovi a jeho kapele, speváčke Poppy Ajudha, ktorá vystúpi so svojou čisto ženskom kapelou. Preslávila sa svojim jedinečným hlasom prirovnávaným ku klasickým jazzovým speváčkam a repertoárom, ktorý nepozná žánrové hranice, no spoločným menovateľom mu je najmä soul a moderné R´n´B. Slovenským zástupcom sobotného večera bude skupina Bashavel.



Poslednému festivalovému večeru bude dominovať svetová star - špičkový basgitarista Marcus Miller, ktorý sa na festival pravidelne vracia. Premiéru bude mať francúzska speváčka s americkou kariérou - Cyrillé Aimée. Vyhrala mnohé súťaže ako Montreux Jazz Festival Competition a New York Times ju označil ako zmes Michaela Jacksona a Sarah Vaughan. V nedeľu sa fanúšikovia slovenskej hudby môžu tešiť na koncert AMC Trio, s ktorým ako hosť vystúpi aj Peter Lipa.

