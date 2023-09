Vo veku 76 rokov zomrela česká speváčka Yvonne Přenosilová, spievala s Olympicom a vystúpila aj s Rolling Stones

Dievča s výrazným hlasom

Podpísala petíciu a emigrovala

11.9.2023 (SITA.sk) - Vo veku 76 rokov v pondelok zomrela česká speváčka Yvonne Přenosilová, známa piesňami Boty proti lásce, Tak prázdná či Noční modlitba.Informuje o tom spravodajský portál iDNES.cz s odvolaním sa na Deník, ktorému to potvrdil jej kolega z Rádia Slobodná Európa Radko Kubičko.Pre iDNES.cz smutnú správu následne potvrdil moderátor Aleš Cibulka. „Pred chvíľou som hovoril s kolegyňou Mariou Formáčkovou, ktorá s ňou bola v kontakte a, bohužiaľ, je to tak,“ povedal.Česká speváčka a bývalá moderátorkasa narodila 2. júla 1947 v Prahe.Počiatky jej kariéry sú späté s divadlom Semafor. Konkurz, ktorý tam absolvovala, využil režisérpre svoju prvotinu Konkurs (1963).Přenosilová síce neuspela a do Semaforu ju neprijali, no dievča „s výrazným, vrelým a zvodne chrapľavým hlasom“ si všimol skladateľ, píše iDNES.Spievala s kapelou, stala sa členkou novo vzniknutej skupiny, v roku 1965 usporiadala dva úspešné koncerty v anglických kluboch a v britskej televíznej relácii Ready, Steady, Go! vystúpila spolu s kapelouV roku 1968 podpísala petíciu Dva tisíce slov a potom cez Rakúsko a Veľkú Britániu emigrovala do vtedajšej Nemeckej spolkovej republiky.V Mníchove sa neúspešne pokúšala o spevácku kariéru, pracovala v spoločnosti British Airways a potom sa stala redaktorkou Rádia Slobodná Európa. V roku 1994 sa nastálo vrátila do Prahy.Medzi jej najznámejšie piesne patrili Roň slzy, Sklípek, Tak prázdná alebo Boty proti lásce. S Karlom Gottom naspievala duet Zejtra už ti sbohem dám.Okrem spomenutého Formanovho filmu Konkurs si zahrala aj v snímkach Dita Saxová (1967) a Kulhavý ďábel (1968).