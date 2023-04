Vo veku 80 rokov zomrel hudobný manažér Seymour Stein, medzi jeho objavy patrila aj Madonna

Podľahol rakovine

Posudzovateľ talentov

Objav Madonny





Medzi umelcov, ktorí pôsobili pod značkou Sire, patrili aj Ice T, the Smiths, Depeche Mode, the Replacements alebo Echo and the Bunnymen, a tiež Lou Reed a Brian Wilson, ktorí so Sire nahrávali neskôr vo svojich kariérach.





3.4.2023 (SITA.sk) - Vo veku 80 rokov zomrel hudobný manažér, ktorý založil vydavateľstvoa pomohol rozbehnúť kariérua mnohých ďalších.Stein, ktorý pomohol založiť nadáciu Rock 'n' rollovej siene slávy a v roku 2005 do siene slávy uviedli i jeho samotného, skonal na rakovinu v nedeľu v Los Angeles. Informovala o tom jeho rodina.Stein sa narodil v roku 1942 v New Yorku, no už ako tínedžer zvykol počas leta pracovať v King Records v Cincinnati a ako dvadsiatnik spoluzaložil Sire Productions, neskôr Sire Records. Od detstva ho vraj zaujímali hitparády magazínu Billboard a bol známy hlbokými znalosťami hudby.V sedemdesiatych rokoch sa ukázal ako šikovný posudzovateľ talentov v ére New Wave, pričom tento termín pomohol spopularizovať, a podpísal zmluvy s Talking Heads, the Ramones a the Pretenders.„Seymourov hudobný vkus je vždy zopár rokov pred všetkými ostatnými,“ skonštatoval manažér Talking Heads Gary Kurfirst počas Steinovho uvedenia do siene slávy.Jeho najlukratívnejší objav však prišiel začiatkom osemdesiatych rokov, keď počul demonahrávku málo známej speváčky a tanečnice z newyorskej klubovej scény, Madonny. „Páčil sa mi Madonnin hlas, páčil sa mi ten pocit, páčilo sa mi meno Madonna. Všetko sa mi to páčilo a pustil som si to znova,“ napísal v knihe spomienok Siren Song, ktorá vyšla v roku 2018, keď tiež odišiel do dôchodku.