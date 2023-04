Huawei uvádza na slovenský trh smart hodinky WATCH Ultimate s luxusným dizajnom a prémiovými funkciami

Vynikajú nielen konštrukciou, materiálovou skladbou a majstrovským dizajnom, ale sú tiež nabité najmodernejšími funkciami, ktoré uspokoja aj tých najnáročnejších používateľov.

To najlepšie vo svojej lige

Huawei WATCH Ultimate prinášajú kovové púzdro zo zirkónovej zliatiny, nového materiálu s elegantnou estetikou a prepracovanou textúrou. Je to vôbec po prvýkrát, čo sa tento materiál, zvyčajne vyhradený pre tradičné, luxusné hodinky, používa pri výrobe smart hodiniek. Vďaka jedinečným vlastnostiam, ako je 4,5-krát vyššia pevnosť a 2,5-krát väčšia tvrdosť v porovnaní s nehrdzavejúcou oceľou, telo hodiniek odolá deformácii pri vysokých teplotách, no zároveň sa môže pochváliť špičkovým kovovým leskom. Výsledkom je materiál dostatočne odolný na to, aby zvládol aj to najnáročnejšie prostredie - napríklad skalnatý vysokohorský terén či horúcu púšť. Zároveň však vďaka svojmu prémiovému dizajnu hodinky vyniknú aj na luxusnej večeri či ako doplnok na každodenné nosenie.

Novinka je dostupná v dvoch edíciách: Voyage Blue a Expedition Black.

Huawei WATCH Ultimate Voyage Blue stelesňujú silu divokého mora. S tmavomodrým nano-tech keramickým rámom, ktorý pripomína oceán, je táto verzia jasnou voľbou pre tých, ktorí milujú morské športy. Farebne konzervatívnejšia edícia Expedition Black bola vytvorená pre odvážne duše, ktoré milujú prírodu a opúšťajú svoju komfortnú zónu. Ich ľahké obsidiánové telo je vyrobené z jednodielneho nano-tech keramického krúžku s tachymetrom.

Exkluzívne ciferníky Voyage Blue a Expedition Black zobrazujú čas z 24 veľkých miest v 24 časových pásmach - vďaka nim budete mať vždy prehľad o viacerých časových zónach naraz. Hodinky tiež umožňujú prepínať medzi prémiovo vyzerajúcim dizajnom ciferníka a funkčným ciferníkom zameraným na produktivitu v závislosti od vašej nálady, aktivity alebo outfitu.

Huawei WATCH Ultimate sú osadené tenkým, no flexibilným AMOLED panelom s vysoko pevným krytom zo zafírového skla[1], ktorý je plne laminovaný a mimoriadne odolný voči opotrebovaniu. Obe farebné prevedenia hodiniek sa dodávajú aj s ďalším jedinečným remienkom z hydrogenovanej nitrilovej gumy (HNBR). Pre väčšie pohodlie pri ovládaní sa novinka môže pochváliť tromi tlačidlami, ktoré napodobňujú štýl dizajnu tradičných špičkových hodiniek: 3D otočná korunka, funkčné tlačidlo a asistenčné tlačidlo, z ktorých každé je určené na iné úlohy.

Ponorte sa do mora možností

Huawei WATCH Ultimate nanovo definujú štandard odolnosti voči vode v oblasti smart hodiniek: podporujú vodotesnosť na úrovni 100 metrov, čo je bezprecedentný výkon medzi nositeľnými zariadeniami. Patentovaný vodeodolný dizajn stroja so 16 vodeodolnými štruktúrami umožňuje Huawei WATCH Ultimate odolať extrémnemu tlaku v hlbokom mori. Hodinky prešli štandardným testom odolnosti voči vode ISO 22810 a štandardným testom potápačského vybavenia EN13319, čo znamená, že vydržali 24 hodín ponorenia do hĺbky 110 metrov.

Úplne nový potápačský režim prináša štyri rôzne režimy potápania, z ktorých si vyberie aj ten najodvážnejší podmorský dobrodruh. Na výber máte napríklad rekreačné potápanie, technické potápanie či voľné potápanie, ako aj meranie alebo zobrazenie nastavení voľného ponoru a hodinky ukazujú aj hodnotu GF (Gradient Factor). Využívajú osvedčený Bühlmann[2] dekompresný algoritmus na nepretržité monitorovanie údajov o potápaní a poskytujú návrhy založené na podmienkach prostredia v reálnom čase. Môžete tiež nastaviť viac ako 20 pripomienok, čo uľahčuje plánovanie ponorov.

Tvárou v tvár novým výzvam

Vonkajšie dobrodružstvo môže trvať aj niekoľko dní, čo si vyžaduje dlhotrvajúcu výdrž batérie. Pre tento účel Huawei WATCH Ultimate využívajú úplne nový, špeciálne navrhnutý režim Expedition Mode pre navodenie atmosféry outdoorových športov. Táto funkcia je čerešničkou na torte pre tých, ktorí hľadajú dobrodružstvá v prírode, a uspokojí ich rôznorodé potreby v oblasti objavovania prírody, a to či už ide o púštny off-road, kempovanie alebo turistiku.

Vďaka funkciám presného dvojfrekvenčného päťsystémového GNSS určovania polohy podporujú hodinky profesionálne zobrazovanie údajov v exteriéri, meranie kyslíka v krvi, ako aj nástrojov pre vonkajšie dobrodružstvá a mnoho ďalších. Hodinky presne zaznamenávajú trajektóriu cvičenia používateľa s vyznačením bodov a podporujú presnú navigáciu pomocou prejdených bodov a zaznamenaných trajektórií cvičenia, čo umožňuje dobrodruhom ľahko sa vrátiť do východiskového bodu alebo na akékoľvek predchádzajúce miesto. Inak povedané, s Watch Ultimate sa už nikdy nestratíte.

Pohodlná, profesionálna a komplexná zdravotná starostlivosť

Huawei WATCH Ultimate prinášajú používateľom najprofesionálnejší a najkomplexnejší balík správy zdravia od Huawei. Novinka zahŕňa vylepšenú analýzu EKG s certifikáciou CE MDR, upozornenie na nepravidelný srdcový tep, presný skríning rizika artériosklerózy, celodenné monitorovanie SpO2, podrobné sledovanie spánku počas celej noci a monitorovanie stresu.

Ako je pri Huawei produktoch zvykom, nechýba mimoriadne dlhá výdrž batérie až 2 týždne na jedno nabitie, vrátane vysokorýchlostného nabíjania. Keď sa batéria smart hodiniek vybije, nový pokročilý bezdrôtový systém rýchleho nabíjania zaistí úplné nabitie do 60 minút a nabitie na 25 % za 10 minút.

Huawei WATCH Ultimate tiež podporujú hovory cez Bluetooth, rýchle odpovede, prehrávanie hudby, pripomienky a širokú kompatibilitu[3] naprieč rôznymi smartfónmi, ktoré podporujú zariadenia so systémom Android aj iOS.

Cena a dostupnosť

Huawei Watch Ultimate sú na slovenskom trhu dostupné v predpredaji od dnes, 3. apríla 2023 u vybraných maloobchodných predajcov. V rámci predpredajovej akcie pri kúpe hodiniek získate slúchadlá Huawei FreeBuds Pro 2 v hodnote 199 eur ako bonus.

Odporúčaná maloobchodná cena čiernej verzie Expedition Black je 749 eur, vo verzii Voyage Blue sa hodinky predávajú za 899 eur.