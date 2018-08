Vo veku 81 rokov zomrel republikánsky senátor John McCain

John McCain, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Politická elita mu vzdala hold

Washington 26. augusta (TASR) - Vo veku 81 rokov zomrel v noci na nedeľu americký senátor John McCain. Informovala o tom agentúra AP.Ako vo svojom vyhlásení spresnila McCainova kancelária, senátor podľahol komplikáciám súvisiacim s rakovinou mozgu. V texte sa uvádza, že senátor zomrel obklopený rodinou.McCain zastupoval v Senáte štát Arizona a bol republikánskym poslancom. Bol medzinárodne známym a uznávaným veteránom vojny vo Vietname. Jeho kancelária vo vyhlásení konštatovala, že senátor "verne slúžil Spojeným štátom 60 rokov".McCainova rodina v piatok oznámila, že senátor sa rozhodol prerušiť svoju liečbu rakoviny mozgu.McCainovi, ktorý má 81 rokov, vlani v júli diagnostikovali agresívnu formu rakoviny mozgu a odvtedy sa podroboval liečbe. V snahe byť so svojou rodinou v domovskom štáte Arizona opustil Washington. Naďalej však zostal vplyvnou politickou osobnosťou a častým kritikom amerického prezidenta Donalda Trumpa.Jeho rodina vo vyhlásení, ktoré zverejnili miestne médiá, uviedla:Rodina ďalej napísala, že v súvislosti s prežitím McCain prekonal očakávania, ale "postup choroby a neúprosný pokročilý vek učinili verdikt". Rodina dodala, že senátor "sa so svojou obvyklou silou vôle rozhodol skončiť s liečbou".McCainova dcéra Meghan v tvíte napísala, že jej rodina "je veľmi vďačná za lásku a veľkorysosť", ktoré dostali za uplynulý rok.McCain, veterán vojny vo Vietname, strávil vyše päť rokov ako vojnový zajatec. Stal sa senátorom celkovo šesťkrát a v roku 2008 neúspešne kandidoval v prezidentských voľbách proti demokratovi Barackovi Obamovi.Lekári mu objavili zhubný nádor mozgu počas operácie vlani v júli.Poprední americkí politici vyjadrili sústrasť rodine republikánskeho senátora Johna McCaina v súvislosti s jeho úmrtím. McCain zomrel v noci na nedeľu v dôsledku komplikácií súvisiacich s rakovinou mozgu, na ktorú sa liečil od vlani.Sústrasť rodine vyslovil medzi prvými prezident USA Donald Trump, a to aj napriek tomu, že jeho vzťahy so senátorom McCainom boli veľmi napäté. Začalo sa to v roku 2015, keď Trump spochybnil McCainove zásluhy z vojny vo Vietname. Trump McCaina často kritizoval aj po tom, ako senátor v roku 2017 odmietol podporiť plán, ktorý by nahradil program zdravotnej starostlivosti známy ako Obamacare.Bývalý prezident Barack Obama vo svojom vyhlásení uviedol, že napriek rozdielom s McCainom mali spoločnú "vernosť k niečomu vyššiemu - ideálom, pre ktoré generácie Američanov a prisťahovalcov bojovali, pochodovali a obetovali sa." Dodal, že s Mccainom svoje vzájomné politické boje vnímali "dokonca ako výsadu, ako niečo ušľachtilé, ako príležitosť slúžiť ako vyslanci týchto veľkých ideálov v domovine a rozvíjať ich po celom svete". Obama vo svojom vyhlásení píše, že spolu s McCainom videli Spojené štáty ako "miesto, kde je všetko možné" a zachovanie tohto ideálu považovali za svoju vlasteneckú povinnosť.Bývalý prezident George W. Bush označil McCaina za muža s hlbokým presvedčením a vlastenca najvyššieho stupňa. McCain bol podľa neho "štátnym zamestnancom v duchu najlepších tradícií našej krajiny". Označil ho tiež za priateľa, ktorý mu bude veľmi chýbať.Exprezident Bill Clinton a bývalá ministerka zahraničných vecí USA Hillary Clintonová vzdali hold senátorovi McCainovi ako "zručnému, tvrdému politikovi", ktorý často odložil stranícku príslušnosť, aby urobil "to, čo považoval za najlepšie pre krajinu". Clinton pripomenul, že je McCainovi vďačný za jeho pomoc pri normalizácii vzťahov USA s Vietnamom, ku ktorým došlo počas jeho pôsobenia v Bielom dome.Guvernér štátu Arizona Doug Ducey vo svojom vyhlásení píše o McCainovi ako o "velikánovi", "ikone" a "americkom hrdinovi". McCain je podľa guvernéra Američanom, na ktorého sa nikdy nezabudne. Dodal, že senátor vždy bojoval za to, čo bolo podľa jeho názoru správne, aj keď to nebolo práve populárne. Vyjadril nádej, že McCainov odkaz bude pre Američanov inšpiráciou aj naďalej.