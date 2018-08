TRAGÉDIA V BULHARSKU: Nehoda autobusu pri Sofii si vyžiadala 16 obetí

Na snímke, ktorú poskytlo bulharské ministerstvo vnútra, je autobus, ktorý havaroval neďaleko mesta Svoge vzdialeného asi 20 kilometrov severne od Sofie. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Výberový chronologický prehľad nehôd autobusov od roku 2012.



ROK 2017



20. januára – TALIANSKO - 17 mŕtvych



Autobus so študentmi maďarského gymnázia, ktorí sa vracali z lyžiarskeho zájazdu vo Francúzsku, havaroval pred polnocou na diaľnici A4 pri talianskom meste Verona. Vozidlo po náraze do mostového piliera zhorelo do tla. Nehoda si vyžiadala 17 mŕtvych.



2. apríla – ŠVÉDSKO – 3 mŕtvi



Tri obete na životoch a asi 28 zranených si vyžiadala dopravná nehoda v strednom Švédsku, kde autobus prepravujúci 50 školákov a niekoľko dospelých vyletel z cesty a prevrátil sa na bok. K nehode došlo na diaľnici neďaleko mesta Sveg v regióne Härjedalen.



ROK 2016



20. marca – ŠPANIELSKO - 13 mŕtvych



Neďaleko mesta Tarragona na severovýchode Španielska došlo k nehode výletného autobusu. Viezol 57 študentov vracajúcich sa do Barcelony. Trinásť z nich zahynulo a 43 utrpelo zranenia. Jedna zranená študentka bola zo Slovenska.



21. júna – SRBSKO - 5 mŕtvych



Autobus slovenskej cestovnej kancelárie Aeolus havaroval pri meste Alexinac v strednom Srbsku. Nehoda si vyžiadala životy piatich cestujúcich. Ďalších 14 zranených previezli do nemocnice.



ROK 2015



5. augusta - RUSKO - 16 mŕtvych





Pri zrážke dvoch autobusov na východe Ruska zahynulo 16 ľudí a vyše 50 utrpelo zranenia. K zrážke prišlo na diaľnici spapajúcej mesto Chabarovsk ležiace pri čínskych hraniciach s mestom Komsomoľsk na Amure. Vodič jedného z autobusov vošiel do protismeru, aby obišiel stavebné vozidlá, ktoré opravovali cestu. Následne stratil kontrolu nad vozidlom.



Rok 2014



9. novembra - ŠPANIELSKO - 14 mŕtvych





Na juhovýchode Španielska pri obci Venta de Olivia v regióne Murcia zahynulo v noci 14 ľudí po tom, ako autobus zišiel z cesty a zrútil sa po svahu. Ďalších 41 osôb utrpelo zranenia. Autobus viezol prevažne mladých ľudí z náboženského podujatia v Madride a havaroval len 60 kilometrov pred cieľom, dedinou Bullas. Desať ľudí zomrelo na mieste, štyria ďalší cestujúci podľahli ťažkým zraneniam neskôr v nemocnici.



31. októbra - TURECKO - 17 mŕtvych





Na juhu Turecka havaroval autobus s robotníkmi, ktorí cestovali do práce v neďalekom jabloňovom sade. Pri nehode utrpelo zranenia 28 ľudí. V prípade 17 obetí na životoch išlo prevažne o ženy.



ROK 2013



23. júna - ČIERNA HORA - 19 mŕtvych





Devätnásť mŕtvych si vyžiadala nehoda rumunského autobusu, ku ktorej došlo na ceste medzi Kolašinom a Podgoricou v Čiernej Hore. Autobus so 46 pasažiermi zišiel z cesty a zrútil sa do kaňonu rieky Morača. Obete i zranení boli rumunskými občanmi.



ROK 2012



21. júla 2012 - TURECKO - 13 mŕtvych





Trinásť ľudí zahynulo a desať utrpelo zranenia pri nešťastí vo východotureckej provincii Agri, keď sa tam autobus prepravujúci robotníkov do mesta Erzurum zrazil s protiidúcim nákladným vozidlom. Pod nehodu sa podpísal defekt pneumatiky autobusu, po ktorom vodič stratil kontrolu nad vozidlom.



14. marca – ŠVAJČIARSKO - 28 mŕtvych





Belgický premiér Elio Di Rupo vyhlásil štátny smútok po tom, čo autobus, ktorý viezol školákov vracajúcich sa z výcvikového lyžiarskeho tábora, havaroval v tuneli pri švajčiarskej obci Sierre. Zahynulo 28 ľudí, z toho 22 detí a štyria učitelia, ktorí školákov sprevádzali.





Sofia 25. augusta (TASR) - Počet obetí nehody autobusu, ku ktorej došlo v sobotu podvečer v Bulharsku, stúpol na najmenej 16, informoval bulharský minister zdravotníctva Kiril Ananiev. Zranených je 26 osôb, pričom stav viacerých z nich je podľa lekárov kritický.Médiá predtým informovali, že autobus prevážal bulharských turistov. Cieľom ich cesty bola návšteva kláštora.Agentúra AP citovala starostu mestečka Božurište, ležiaceho severne od Sofie, ktorý uviedol, že všetci cestujúci v autobuse sú rodáci z jeho obce.Podľa televízie bTV v autobuse cestovali seniori z dediny Svetovračene severne od Sofie, ktorí sa vracali domov zo zájazdu do kláštora.Podľa oficiálnych zdrojov k nehode došlo v sobotu o 17.10 h SELČ neďaleko mesta Svoge vzdialeného asi 20 kilometrov severne od Sofie. Autobus zo zatiaľ nezistených príčin zišiel z kľukatej cesty, prevrátil sa a zošmykol sa asi 20 metrov po zráze na nižšie položenú vozovku. Predtým však ešte nabúral do štyroch osobných áut, dodala polícia.Bulharský prezident Rumen Radev v dôsledku tragickej nehody zrušil svoj naplánovaný program a premiér Bojko Borisov oznámil, že 27. august bude v Bulharsku dňom štátneho smútku za obete nešťastia.Na miesto nehody bolo vyslaných vyše 20 sanitiek. Väčšinu zranených previezli do viacerých nemocníc v Sofii. Stav najmenej dvoch osôb označili lekári za kritický.Bulharsko je považované za najchudobnejší štát EÚ so zle udržiavanými cestami, po ktorých jazdia zastarané vozidlá. Pri dopravných nehodách v Bulharsku ročne zomrie v priemere asi tisíc ľudí. Posledná závažná nehoda autobusu sa v Bulharsku odohrala v apríli - na diaľnici pri Sofii vtedy zahynulo šesť ľudí a ďalších asi 20 bolo zranených.