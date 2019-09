Vo veku 82 rokov zomrel prvý nemecký kozmonaut Sigmund Jähn

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Berlín 23. septembra (TASR) - Prvý nemecký kozmonaut Sigmund Jähn zomrel v sobotu vo veku 82 rokov. O deň neskôr to oznámilo Nemecké stredisko pre letectvo a kozmonautiku (DLR), z ktorého vyhlásenia cituje tlačová agentúra DPA.uviedla riaditeľka DLR Pascale Ehrenfreundová.Jähn bol členom posádky, ktorá v auguste 1978 absolvovala sovietsky pilotovaný vesmírny let Sojuz 31 so štartom z kozmodrómu Bajkonur k vesmírnej stanici Saľut 6.Jähn reprezentoval bývalú Nemeckú demokratickú republiku (NDR) a so sovietskym kozmonautom Valerijom Bykovským, ktorý zomrel tiež v tomto roku, strávil vo vesmíre sedem dní, 20 hodín a 49 minút.Jähn bol v NDR veľmi populárny a považovaný za hrdinu. Napriek svojej sláve zostal po celý život skromný, za čo si vyslúžil rešpekt mnohých.vyhlásil generálny riaditeľ Európskej vesmírnej agentúry (ESA) Johann-Dietrich Wörner.Ulf Merbold z bývalej Nemeckej spolkovej republiky (NSR) sa v roku 1983 stal druhým Nemcom, ktorý letel do vesmíru.