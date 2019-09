Američan Bruce Springsteen oslávi 70. narodeniny

Bruce Springsteen Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 23. septembra (TASR) – Spevák, skladateľ, textár a gitarista Bruce Springsteen oslávi 70. narodeniny. Rodák z amerického Long Branch v štáte New Jersey (*23. 9. 1949), celým menom Bruce Frederick Joseph Springsteen, je po otcovi holandsko – írskeho pôvodu, mama bola Talianka. Otec prešiel viacerými zamestnaniami, bol vodičom autobusu, a ak to bolo možné, od mala brával so sebou na cesty aj malého Brucea. Mala to byť akási náhrada za to, že otcov plat stačil iba na základné potreby rodiny. Tú živila viac matka, ktorá bola sekretárkou, keďže otec nemal stály príjem. Vyrastal s dvoma mladšími sestrami Virginiou a Pamelou.Vzdelanie dostal v katolíckej škole, viackrát však prišiel do rozporu s mníškami, pretože odmietal rôzne školské obmedzenia. Jedno, čo ho čiastočne zaujalo, boli írsko – katolícke piesne. V roku 1967 ukončil strednú školu, skúšal to na Ocean County College, ale tam vydržal iba krátko. Službe v armáde sa vyhol kvôli zraneniu, ktoré utrpel pri havárii na motorke. Vyhol sa tak vojne vo Vietname.Bruce mal sedem, keď videl prvýkrát Elvisa Presleyho. Neskôr mu matka prenajala prvú gitaru, keďže na kúpu novej nemali peniaze. V roku 1964 videl vystúpenie skupiny Beatles v slávnej Ed Sullivan Show. Bolo rozhodnuté. V 15-tich sa chcel stať bubeníkom. Pretože však nemal na súpravu bicích nástrojov, kúpil si v miestnej záložni použitú gitaru. Stála 19 dolárov. Ďalšiu gitaru mu kúpila matka, keď si na ňu zobrala pôžičku.V šestnástich prišiel do skupiny, ktorá mala názov Castiles. Prijal ho tam priateľ jeho sestry. Jeho vzormi boli domáce hviezdy Elvis Presley, Chuck Berry, z anglických skupín potom Beatles a Rolling Stones, pričom Bruce ovládal dosť piesní z ich repertoáru. Castiles získali angažmán v newyorskom klube Greenwich Village. O niekoľko týždňov sa však rozpadli. Bruce sa domov nevrátil, presťahoval sa do Asbury Parku, prímorského letoviska na pobreží Atlantiku v štáte New York.Postupne prijal angažmán vo viacerých skupinách, hral na gitaru a príležitostne sa postavil aj k mikrofónu. Po roku bol považovaný za najlepšieho gitaristu v širokom okolí. To už mal iné vzory, boli nimi Jeff Beck a Eric Clapton, ktorí boli populárni aj v Spojených štátoch. V roku 1969 založil skupinu Child, tú potom premenoval na Steel Mill. Za koncertmi cestovali až na druhý koniec Spojených štátov do Kalifornie. Napriek tomu, že o skupinu bol záujem, zarábali iba 200 dolárov na týždeň. To bol dôvod, prečo sa po roku rozišli.V roku 1971 zostavil skupinu, ktorej dal jednoduchý názov The Bruce Springsteen Band. Mala desať členov vrátane dychovej sekcie a dievčenského zboru. Usporiadatelia však nemali o skupinu s takým počtom ľudí záujem. Po roku ju zredukoval a tak vznikol E-Street Band. Prvý album Greetings From Asbury Park, N.J. nahral pre firmu CBS a vychádza v januári 1973. Predaj platní sa priblížil k hranici 50.000 kusov, čo bol na americké pomery prepadák. Podobne dopadla aj druhá LP platňa, ktorú nahrali o rok neskôr.Na koncertoch však mal Bruce a jeho E-Street Band úspech a fanúšikov pribúdalo. Pomohol im k tomu Jon Landau, redaktor najznámejšieho amerického hudobného časopisu Rolling Stone. Aj jeho zásluhou je tretí album Born To Run (Večne na úteku) z roku 1975 veľmi úspešný, dostal sa na prvé miesto v rebríčku albumov a priniesol Bruceovi prvú zlatú platňu. Na konci roku 1975 sa Springsteen stretol s producentom Philom Spectorom. Ten bol aj pri Beatles v závere ich spoločnej éry a výsledkom boli prvé koncerty v Anglicku. V apríli a máji 1981 koncertoval na európskom turné. V júni 1984 vychádza jeho najúspešnejší album Born In The USA.V januári 1985 sa aj Bruce Springsteen pripojil k umelcom zapojeným do projektu nahrávania benefičnej platne USA For Africa. Vo februári 1985 dostáva prvýkrát Cenu Grammy a rok nato aj cenu Brit Awards. Dňa 13. mája 1985 sa v Lake Oswego oženil s modelkou a herečkou Julianou Phillips. V roku 1994 vychádza kompilácia najväčších hitov Greatest Hits, aj s úspešnou filmovou piesňou Streets Of Philadelphia. Rok nato vydal akustický album The Ghost Of Tom Joat, za ktorý získal cenu Grammy v kategórii Najlepší súčasný folkový album. Jeho platne sa v tej dobe predávali v miliónových nákladoch.Na svojom konte má v súčasnosti devätnásť štúdiových albumov, najnovší Western Stars vyšiel v júni 2019. Deväť z nich sa v rebríčku dostalo na prvé miesto, v Anglicku ešte o jeden viac. Predaj platní prekročil 135 miliónov kópií, jeho tvorbu zdobí 20 cien Grammy, pričom nominácií počas hudobnej kariéry mal celkom päťdesiat. V roku 1999 ho uviedli do Rock and rollovej siene slávy. Texty jeho piesní, reagujúce na spoločenské témy aj energické koncertné vystúpenia mu vyniesli prezývku The Boss.