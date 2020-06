Vo veku 84 rokov zomrel Christo, preslávil sa balením pamiatok do látok a plastov

Spolupracoval so svojou manželkou

Zabalil mnohé známe pamiatky

1.6.2020 - Vo veku 84 rokov zomrel v nedeľu umelec Christo, známy najmä balením budov a známych pamiatok do látok alebo plastov.Bulharský rodák skonal prirodzenou smrťou doma v New Yorku. Oznámili to prostredníctvom jeho oficiálneho profilu na sociálnej sieti Facebook. "Christo žil svoj život naplno, nielenže si vysníval to, čo sa zdalo nemožné, ale to aj realizoval," uvádza vyhlásenie, podľa ktorého umelcove diela spájali ľudí na celom svete.Christo, ktorý sa narodil 13. júna 1935 v Bulharsku, ako Christo Vladimirov Javacheff, žil v Rakúsku, Švajčiarsku a neskôr sa presťahoval do Francúzska. Pracoval so svojou manželkou Jeanne-Claude Denat de Guillebon, ktorú stretol v roku 1958 v Paríži.Spoločne napríklad zabalili berlínsky Reichstag alebo parížsky Pont-Neuf. Jeanne-Claude zomrela v roku 2009 vo veku 74 rokov a Christo pokračoval v práci sám.V roku 2016 predstavil inštaláciu nazvanú The Floating Piers, ktorú tvorilo 100-tisíc metrov štvorcových jasne žltej látky plávajúcej na polyetylénových kockách v talianskom jazere Iseo.Budúci rok podľa BBC plánoval zabaliť Víťazný oblúk v Paríži a jeho spolupracovníci to zrejme na základe jeho želania aj uskutočnia.