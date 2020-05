SuperStar 2020: Víťazkou aktuálneho ročníka sa stala Barbora Piešová. Posledným výkon rozplakala porotcov

Finále SuperStar 2020 bolo plné prekvapení a určite aj pre samotných tvorcov. Po pôrode Moniky Bagárovej panovali obavy, že porotkyňa sa SuperFinále nezúčastní, ale tvorcovia speváckej šou to vymysleli bravúrne a Monika sa tak vďaka technológiám mohla posadiť do porotcovského kresla.

Počas finále oznamoval Leoš Mareš fantastický počet sms hlasov, ktoré ľudia poslali svojim obľúbencom. Takéto číslo tu už dlho nebolo. Po prvé zastavenie hlasovania poslali diváci viac ako 530-tisíc hlasov. Vďaka týmto hlasom sa do TOP 3 dostali Martin Schreiner, Diana Kovaľová a Barbora Piešová. S titulom SuperStar sa tak rozlúčili tesne pred koncom Giovanni Ricii a Dominika Lukešová.

Tretie kolo piesní dostalo všetkých. Finalisti vytiahli tie najväčšie tromfy, ktoré sa im počas celého pôsobenia podarili. Ani jedno oko nezostalo suché počas vystúpenia Barbory Piešovej, ktorá sa ku koncu piesne rozplakala a neskutočne dojatý bol aj Leoš Mareš či Patricie Pagáčová.

Dokopy prišlo od divákov viac ako 660-tisíc hlasov. Na treťom mieste skončil Martin Schreiner, na druhom Diana Kovaľová. Hlasy boli veľmi vyrovnané. Český a slovenský národ si tak za SuperStar zvolili Barbora Piešová. "Kúpim si nové tlmiče," zažartovala nová Superstar. "Ďakujem všetkým, čo sa tu o mňa starali a spravili zo mňa ženu. Všetci sú na mňa strašne dobrí a vždy boli dobrí. Toto bola jedna úžasná párty, nasadla som na párty loď," dodala.

Barbora Piešová - TOP 3 Super finále - SuperStar 2020 - Next to me

Foto: TV Markíza