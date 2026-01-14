|
Streda 14.1.2026
Meniny má Radovan
Denník - Správy
14. januára 2026
Vo veku 88 rokov zomrel významný slovenský režisér, dramaturg a publicista Rudolf Urc
V utorok 13. januára zomrel vo veku 88 rokov významný slovenský režisér, dramaturg a publicista Rudolf Urc, okrem toho bol i scenárista a pedagóg. Informoval o tom
14.1.2026 (SITA.sk) - V utorok 13. januára zomrel vo veku 88 rokov významný slovenský režisér, dramaturg a publicista Rudolf Urc, okrem toho bol i scenárista a pedagóg. Informoval o tom Slovenský filmový ústav (SFÚ), ktorému túto informáciu poskytol Urcov syn.
Urc bol významnou osobnosťou slovenského dokumentárneho a animovaného filmu, venoval sa aj publikačnej činnosti a v spolupráci s ústavom ešte nedávno pripravoval dve nové publikácie. Urc vyštudoval dramaturgiu na FAMU v Prahe. Spočiatku pôsobil ako režisér a vedúci dramaturg Spravodajského filmu a Štúdia krátkych filmov v Bratislave. Vo filmoch sa neraz venoval témam z histórie, či aktuálnej spoločenskej situácii.
„V 70. rokoch minulého storočia, v období normalizácie, bola jeho dokumentárna tvorba zakázaná a bol preradený do animovaného filmu,“ uvádza SFÚ. Urc výrazne prispel k rozvoju slovenského animovaného filmu na Slovensku, podľa SFÚ stál pri všetkých kľúčových osobnostiach slovenskej animovanej tvorby. Prepojený je aj s celým vývojom televíznej animovanej tvorby večerníčkov.
Režíroval viaceré úspešné animované filmy a seriály, je tiež autorom námetu a scenára a spolurežisérom trinásťdielneho televízneho dokumentárneho seriálu Čarovný svet animovaného filmu z roku 2010, venovaného dejinám slovenského animovaného filmu. Bol tiež pri zrode nesúťažného festivalu Bienále animácie Bratislava (BAB) v roku 1985, po Nežnej revolúcii zakladal Katedru animovanej tvorby na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU.
„Rudolf Urc niekoľko desaťročí dramaturgicky viedol Štúdio kresleného filmu na Kolibe, osobne sa pričinil o vznik Katedry animovanej tvorby na VŠMU v Bratislave, ktorú potom dlho viedol a položil i základ písania o animácii, keď vydal popularizačné knihy, dejiny slovenskej animácie a aj biografický profil filmára Viktora Kubala,“ priblížila režisérka, producentka a animátorka Ivana Laučíková, vedúca Ateliéru animovanej tvorby na VŠMU.
Dodala, že Urc zo slovenskej animácie vybudoval rešpektovaný druh umenia. Podieľal sa na stovkách nielen animovaných, ale aj dokumentárnych a spravodajských filmov. Zosnulý Urc mal tiež na konte viacero kníh venovaných teórii a histórii slovenského animovaného filmu, a tiež monografiu slovenských filmárov Viktora Kubala, Vlada Kubenka, Ladislava Kudelku Traja veteráni za kamerou z roku 1998.
„V roku 2010 v SFÚ vyšla jeho reprezentatívna publikácia o režisérskej legende animovaného filmu Viktor Kubal. Filmár, výtvarník, humorista, v roku 2017 napísal knihu Neviditeľné dejiny dokumentaristov, kde predstavil svojich kolegov režisérov, dramaturgov, kameramanov a strihačov z obdobia jeho dramaturgického pôsobenia v spravodajskom a dokumentárnom filme,“ uvádza SFÚ dopĺňajúc, že publikoval i v rôznych časopisoch a denníkoch. Pôsobil tiež ako člen medzinárodných porôt na významných filmových festivaloch.
„V roku 2008 dostal Čestnú medailu Albína Brunovského za výrazný prínos v oblasti animovaného filmu, v roku 2010 mu predseda Národnej rady SR udelil Cenu za mimoriadny prínos v oblasti humanitných vied. V roku 2012 získal na Art Film Feste Zlatú kameru za výrazný prínos do oblasti kinematografie a v roku 2017 Slnko v sieti za výnimočný prínos slovenskej kinematografii. V septembri 2025 získal cenu Igric za celoživotný prínos slovenskej kinematografii ako tvorca a hybná sila, ktorá vybudovala základy modernej animácie na Slovensku," menuje SFÚ jeho úspechy.
Urcovej rozsiahlej tvorbe a činnosti je venovaný zborník príspevkov z roku 2019, ktorý vyšiel pri príležitosti odovzdania Ceny Petra Mihálika na Týždni slovenského filmu. So SFÚ Urc dlhodobo spolupracoval, participoval napríklad na knihách, vydaniach blu-ray a DVD nosičov s filmovými týždenníkmi, no bol aj kurátorom filmových cyklov vo Filmotéke Kina Lumière, a venoval sa tiež ďalším činnostiam.
Poslednými publikáciami, na ktorých pracoval boli Čiernobiely film Vladimíra Clementisa a Slovenský populárno-vedný film v 60. rokoch. Redaktor edičného oddelenia SFÚ Martin Kaňuch doplnil že v ústave spolupracovali na viacerých Urcových knihách.
„V posledných rokoch sa aktívne venoval písaniu o dejinách dokumentárneho filmu. Často spomínal na priateľov filmárov, s ktorými na Kolibe nakrúcal, v textoch alebo pri uvádzaní programov, ktoré zostavoval pre Kino Lumière. Nielen poznaním, skúsenosťou a spomienkami, ale hlavne svojím odzbrojujúcim šarmom a srdečnosťou si podľa mňa Rudo Urc vedel získať každého, s kým spolupracoval. Slovenská filmová kultúra stráca v Rudovi Urcovi bezpochyby skvelého režiséra, scenáristu, dramaturga, pedagóga a filmového publicistu. Podľa mňa stráca predovšetkým skutočnú osobnosť, vždy zvedavého a otvoreného bádateľa, veľkorysého a konsenzuálneho človeka. Volal mi z nemocnice minulý týždeň, večer do ústavu. Hovoril pomaly, zastretým unaveným hlasom. Mal potrebu ohlásiť sa a rozlúčiť. Všetkých som mal pozdravovať,“ uzavrel Kaňuch.
Zdroj: SITA.sk - Vo veku 88 rokov zomrel významný slovenský režisér, dramaturg a publicista Rudolf Urc © SITA Všetky práva vyhradené.
