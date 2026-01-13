|
Utorok 13.1.2026
Meniny má Rastislav
13. januára 2026
Čengel Solčanská: Rozprávačkou môjho Štúra je Adela Ostrolúcka video)
Hlavnú postavu Ľudovíta Štúra, jednu z najväčších osobností našej histórie, si zahral Lukáš Pelč, ktorý je tiež producentom nového filmu.
Štúr je desiatym filmom slovenskej režisérky a scenáristky Mariany Čengel Solčanskej. Výpravnú historickú snímku venovanú mužovi, ktorý „bojoval za slobodu slovenského národa a zaplatil za to osobným šťastím“, predstavili tvorcovia a herci v Bratislave na pondelkovej novinárskej projekcii.
„Rozprávačkou môjho Štúra je Adela Ostrolúcka, myslím si, že ženy v polovici 19. storočia na Slovensku nemali žiadny hlas, a ja im dlhujem pekný priestor,“ uviedla Čengel Solčanská. Scenár vytvorila na základe vlastnej knižnej predlohy.
Hlavnú postavu Ľudovíta Štúra, jednu z najväčších osobností našej histórie, si zahral Lukáš Pelč, ktorý je tiež producentom nového filmu. Herec podčiarkuje, že Adela Ostrolúcka je výnimočnou, dôležitou postavou v deji. „Pretože zrkadlí všetko to, čo sa deje Ľudovítovi Štúrovi. Je to inovatívny pohľad na Štúra, poľudšťuje ho, komentuje jeho nielen to spoločenské, ale aj súkromné,“ dodal Pelč, ktorému Čengel Solčanská ponúkla postavu Ludevíta Štúra ešte počas nakrúcania filmu Slúžka. Diváci podľa herca a producenta prídu do kina na Štúra a objavia novú hviezdu Ivanu Kološovú, ktorá si zahrala Adelu Ostrolúcku. „Robí to bravúrne,“ poznamenal Pelč k filmovému debutu mladej herečky. Zároveň priznal, že zámerom režisérky bolo obsadiť do titulných postáv očakávanej snímky o veľkej osobnosti, ktorá dala Slovákom jazyk a identitu, neznámych hercov, aby im diváci uverili a nestotožňovali si Štúra alebo Ostrolúcku s notoricky známymi tvárami zo seriálov či bulváru.
Čengel Solčanská prízvukuje, že Štúr je v prvom rade osoba, ku ktorej môžeme vzhliadať. „Vodu kázal a vodu pil a to je to, čo na ňom obdivujeme. Zasvätil život niečomu, z čoho nepozerala žiadna materiálna výhoda, z úsilia kodifikovať jazyk nemohol mať žiadny finančný prospech,“ hovorí režisérka o revolucionárovi, bojovníkovi za slovenský jazyk, vzdelancovi, básnikovi, buditeľovi národa a mužovi veľkých činov, ktorého osobný život dodnes vzbudzuje otázniky. „V čase, keď slovenčina neexistovala, keď neexistovalo Slovensko a považovať sa za Slováka bol podozrivý jav, robil všetko, čo vedel a mohol, aby nás dostal na mapu,“ pripomenula Čengel Solčanská.
Film v prípade Štúra stojí podľa jej slov na historicky overených faktoch, archívnych prameňoch a dobových svedectvách. Fabuláciu využila pri písaní Adelinej dejovej linky. „Nevieme o nej nič, nezanechala po sebe ani len denník, nemáme jej portrét, to čo vzniklo, vzniklo až 20 rokov po jej smrti. Adela poskytuje skvelý priestor pre fabuláciu,“ dodala režisérka.
