04. septembra 2025

Vo veku 91 rokov zomrel taliansky módny návrhár a zakladateľ slávnej značky Giorgio Armani.



Niekoľko desaťročí patril medzi elitu svojho odboru, do luxusnej pánskej módy priniesol svojimi elegantnými a nadčasovými výtvormi minimalistický štýl.



Rodák z Piacenzy pri Miláne svoju prvú kolekciu predstavil v talianskej metropole módy v roku 1974 a o rok neskôr tam so svojím životným partnerom, už zosnulým Sergom Galleottim, založil vlastnú značku. Tá si postupne získala celosvetovú prestíž a expandovala do oblasti kozmetiky, hudby, športu a luxusných hotelov.

Hodnota Armaniho impéria sa odhaduje na viac ako 10 miliárd dolárov.


