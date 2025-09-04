|
Štvrtok 4.9.2025
Meniny má Rozália
04. septembra 2025
Vo veku 91 rokov zomrel taliansky módny návrhár a zakladateľ slávnej značky Giorgio Armani.
Niekoľko desaťročí patril medzi elitu svojho odboru, do luxusnej pánskej módy priniesol svojimi elegantnými a nadčasovými výtvormi minimalistický štýl.
Rodák z Piacenzy pri Miláne svoju prvú kolekciu predstavil v talianskej metropole módy v roku 1974 a o rok neskôr tam so svojím životným partnerom, už zosnulým Sergom Galleottim, založil vlastnú značku. Tá si postupne získala celosvetovú prestíž a expandovala do oblasti kozmetiky, hudby, športu a luxusných hotelov.
Hodnota Armaniho impéria sa odhaduje na viac ako 10 miliárd dolárov.
