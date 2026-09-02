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02. septembra 2026
Vo veku 91 rokov zomrela legendárna košická archeologička Mária Lamiová-Schmiedlová
Tagy: Archeológovia Úmrtie
Posledná rozlúčka s archeologičkou Máriou Lamiovou-Schmiedlovou sa bude konať v piatok 4. septembra o 13:00 na Verejnom cintoríne v Košiciach. Vo veku 91 rokov zomrela legendárna košická archeologička ...
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2.9.2026 (SITA.sk) - Posledná rozlúčka s archeologičkou Máriou Lamiovou-Schmiedlovou sa bude konať v piatok 4. septembra o 13:00 na Verejnom cintoríne v Košiciach.
Vo veku 91 rokov zomrela legendárna košická archeologička Mária Lamiová-Schmiedlová. „Posledná košická Rimanka” skonala 1. septembra 2026. Na sociálnej sieti o tom informoval Krajský pamiatkový úrad (KPÚ) Košice.
„Jej celoživotné osudy a práca ostávajú pre nás vzorom i povzbudením v náročných časoch, že veda môže byť nielen hlboká, ale aj veľmi ľudská a láskavo dobrodružná,” uviedli krajskí pamiatkári pripomínajúc, že Lamiová-Schmiedlová sa v roku 2023 stala laureátkou Ceny Alžbety Güntherovej-Mayerovej. Pamiatkový úrad toto ocenenie každoročne udeľuje osobnostiam, ktoré sa mimoriadnym spôsobom zaslúžili o prezentáciu hodnôt pamiatkového fondu verejnosti.
„Dovoľujeme si aj takto vyjadriť v mene kolegov pamiatkarov, archeológov i blízkych úprimnú sústrasť celej smútiacej rodine a všetkým jej blízkym,” uvádza KPÚ Košice.
Posledná rozlúčka s archeologičkou Máriou Lamiovou-Schmiedlovou sa bude konať v piatok 4. septembra o 13:00 na Verejnom cintoríne v Košiciach.
Zdroj: SITA.sk - Vo veku 91 rokov zomrela legendárna košická archeologička Mária Lamiová-Schmiedlová © SITA Všetky práva vyhradené.
Vo veku 91 rokov zomrela legendárna košická archeologička Mária Lamiová-Schmiedlová. „Posledná košická Rimanka” skonala 1. septembra 2026. Na sociálnej sieti o tom informoval Krajský pamiatkový úrad (KPÚ) Košice.
„Jej celoživotné osudy a práca ostávajú pre nás vzorom i povzbudením v náročných časoch, že veda môže byť nielen hlboká, ale aj veľmi ľudská a láskavo dobrodružná,” uviedli krajskí pamiatkári pripomínajúc, že Lamiová-Schmiedlová sa v roku 2023 stala laureátkou Ceny Alžbety Güntherovej-Mayerovej. Pamiatkový úrad toto ocenenie každoročne udeľuje osobnostiam, ktoré sa mimoriadnym spôsobom zaslúžili o prezentáciu hodnôt pamiatkového fondu verejnosti.
„Dovoľujeme si aj takto vyjadriť v mene kolegov pamiatkarov, archeológov i blízkych úprimnú sústrasť celej smútiacej rodine a všetkým jej blízkym,” uvádza KPÚ Košice.
Posledná rozlúčka s archeologičkou Máriou Lamiovou-Schmiedlovou sa bude konať v piatok 4. septembra o 13:00 na Verejnom cintoríne v Košiciach.
Zdroj: SITA.sk - Vo veku 91 rokov zomrela legendárna košická archeologička Mária Lamiová-Schmiedlová © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Archeológovia Úmrtie
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