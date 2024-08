Napísal operu Peter a Lucia

Bázlikov život

Významné diela

30.8.2024 (SITA.sk) - Vo veku 93 rokov zomrel operný skladateľ a matematik Miroslav Bázlik. Informovala o tom STVR na portáli rtvs.sk. Bázlik zomrel vo štvrtok 29. augusta. Celý svoj život zasvätil hudbe a matematike.Bol to významný slovenský skladateľ a klavirista, napísal operu Peter a Lucia a je autorom oratórií, orchestrálnych aj komorných diel a tiež elektroakustických skladieb a vokálnej tvorby.STVR pripomína, že bol aj výborný klavirista, ktorý v rámci viacerých koncertných cyklov uviedol spamäti kompletné sólové klávesové dielo od Bacha a tiež Mozartove a Beethovenove sonáty. Nahral aj oba zväzky Bachovho Dobre temperovaného klavíra.Bázlik sa narodil 12. apríla 1931 v Partizánskej Ľupči ako syn evanjelického farára. Študoval klavír na konzervatóriu v Bratislave. Bol žiakom Any Kafendovej a do kompozície ho zasvätil Alexander Moyzes. Keď skončil konzervatórium, študoval na Matematicko-fyzikálnej fakulte Karlovej univerzity v Prahe odbor matematická analýza. Popri tom učil súkromne klavír. Vo svojej tvorbe nadviazal na tvorbu Bacha, Beethovena, Chopina a Brahmsa.„Komorný cyklus Päť piesní na čínsku poéziu pre alt, flautu, violončelo a klavír zložil v roku 1960. V diele, ktoré pojednáva o rozchode muža a ženy Bázlik zachytil celú škálu emocionálnych polôh – od zúfalstva až po miernu ironickosť," priblížila STVR s tým, že v rokoch 1956 až 1961 študoval kompozíciu u Jána Cikkera na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, kedy už pôsobil aj ako vysokoškolský pedagóg matematiky na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave.Neskôr bol v slobodnom povolaní a k pedagogickej činnosti sa vrátil opäť v rokoch 1990 až 1993, kedy učil na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a na Katedre skladby a hudobnej teórie Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU.Na opere Peter a Lucia pracoval v rokoch 1962 až 1966, a ako predlohu si vzal libreto filmového scenáristu a režiséra Miroslava Horňáka vytvorené podľa novely Romaina Rollanda.„Skladateľa upútal silný dramatický protiklad dvoch svetov - intímneho vzťahu Petra a Lucie a vojnou traumatizovanej spoločnosti. Táto opera bola inscenovaná na doskách Slovenského národného divadla," doplnila STVR.Ďalšími jeho významnými dielami bolo oratórium Dvanásť (1967), Canticum 43 pre soprán, zbor a orchester (1968–71), elektroakustické kompozície Spektrá (1970–74), Simple Electronic Symphony (1975), Epoché I, II, III pre violončelo, orchester a magnetofónový pás (1983 – 84), komorné oratórium Canticum Jeremiae (1987), Partita pre orchester (1988), Koncert pre klavír a orchester (2003 – 06), Koncert pre husle a orchester (2004), Koncert pre gitaru, kontrabas, čembalo a sláčikový orchester (2015).