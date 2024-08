Na koncertoch Taylor Swift chceli podozriví zabiť desaťtisíce ľudí. Ich prípravy na útok boli v pokročilom štádiu, tvrdí CIA

Taylor Swift mala na Štadióne Ernsta Happela vo Viedni vystúpiť 8., 9. a 10. augusta. Organizátori však koncerty z bezpečnostných dôvodov zrušili. Podľa nich malo na každý koncert prísť do 65-tisíc ľudí a aj pred štadiónom očakávali okolo 30-tisíc prizerajúcich sa.



Hlavný podozrivý je 19-ročný mladík, ktorého zatkli dva dni pred prvým koncertom. V ten deň zatkli aj 17-ročného tínedžera. Tretí podozrivý, 18-ročný tínedžer, bol zatknutý 8. augusta. Ich mená neboli zverejnené v súlade s rakúskymi pravidlami ochrany súkromia.



V dome hlavného podozrivého vyšetrovatelia našli materiály na výrobu bomby. Mladík sa priznal k tomu, že mal v úmysle „pred miestom konania koncertu zabiť čo najviac ľudí“, a to s použitím nožov a podomácky vyrobených výbušnín. On aj 18-ročný zatknutý sľúbili vernosť Islamskému štátu.





30.8.2024 (SITA.sk) - Podozriví zo zmareného plánovaného útoku na koncerty americkej speváčky Taylor Swift vo Viedni chceli zabiť „desaťtisíce" fanúšikov tejto popovej hviezdy.Na výročnom samite spravodajských služieb v americkom Marylande to povedal zástupca riaditeľa CIA David Cohen.„Plánovali zabitie obrovského množstva ľudí, desaťtisícov ľudí na tomto koncerte, vrátane mnohých Američanov," vyhlásil Cohen a dodal, že prípravy páchateľov na útok boli v dosť pokročilom štádiu.„Rakúšania boli schopní ich zatknúť, pretože agentúra a naši partneri v spravodajskej komunite im poskytli informácie o tom, čo táto skupina napojená na Islamský štát plánuje urobiť."