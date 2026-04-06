 Meniny má Irena
06. apríla 2026

Vo veku 93 rokov zomrela významná prekladateľka ruskej literatúry Viera Hegerová staršia


gettyimages 1071992582 676x451 6.4.2026 (SITA.sk) - V pondelok ráno zomrela v Bratislave vo veku 93 rokov významná slovenská prekladateľka klasickej ruskej literatúry Viera Hegerová staršia. Informoval o tom Slovenský rozhlas s tým, že Hegerová bola držiteľkou ôsmich cien a prémií vydavateľstiev a Literárneho fondu, Ceny Jána Hollého za preklad diela F. M. Dostojevského Zločin a trest (2007 ) a Ceny Blahoslava Hečka za celoživotné dielo (2018).


„Výrazným spôsobom spolupracovala aj so Slovenským rozhlasom,“ uviedol rozhlas.


Zdroj: SITA.sk - Vo veku 93 rokov zomrela významná prekladateľka ruskej literatúry Viera Hegerová staršia © SITA Všetky práva vyhradené.

