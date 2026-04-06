Pondelok 6.4.2026
Meniny má Irena
06. apríla 2026
Pozostatky nemeckých opevnení z konca 2. svetovej vojny pod Malými Karpatmi priblíži pochod Po kockách
Klub vojenskej histórie Západ a Krajský pamiatkový úrad (KPÚ) Trnava pri príležitosti 81. výročia prechodu frontovej línie cez ...
6.4.2026 (SITA.sk) - Klub vojenskej histórie Západ a Krajský pamiatkový úrad (KPÚ) Trnava pri príležitosti 81. výročia prechodu frontovej línie cez Malé Karpaty organizujú v sobotu 11. apríla turisticko-náučný pochod Po kockách. Jeho začiatok bude na železničnej stanici v Smoleniciach o 8:30 a trasa bude dlhá približne 9,5 km. Pochod bude zameraný na prezentáciu zvyškov nemeckých opevnení a priblíženie udalostí z konca 2. svetovej vojny v chotároch Trstína a Bukovej v okrese Trnava.
Účastníci sa podľa archeológa KPÚ Trnava Matúša Sládka dozvedia informácie o štruktúre nemeckej obrany Malých Karpát, konkrétne o prekážkach, zátarasách, pozorovateľniach, zákopoch, guľometných hniezdach, bunkroch, priebehu výstavby opevnení a bojov. Sládok tiež povie o výskume nálezu padlého nemeckého vojaka i o výskume bitky pri Smoleniciach v roku 1704.
Súčasťou pochodu bude aj bojová ukážka dobytia nemeckého oporného bodu Červenou armádou, na ktorej sa zúčastnia členovia Klubov vojenskej histórie Západ a Prašník. Po bojovej ukážke si účastníci budú môcť pozrieť autentický železobetónový bunker, výstroj, zbrane vojakov či vojnové archeologické nálezy. Pred rokom pri 80. výročí oslobodenia Trnavy zaznelo, že nemeckí okupanti z mesta doslova utekali. Pozície, ktoré mali zastaviť osloboditeľov, si však vybudovali v podhorských obciach, napríklad v okolí Smoleníc alebo Dechtíc.
Organizátori odporúčajú všetkým záujemcom o toto podujatie turistickú výbavu. Pochod sa uskutoční za každého počasia.
Zdroj: SITA.sk - Pozostatky nemeckých opevnení z konca 2. svetovej vojny pod Malými Karpatmi priblíži pochod Po kockách © SITA Všetky práva vyhradené.
