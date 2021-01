Vo veku 95 rokov umrela herečka Dalma Špitzerová, ktorá získala štátne vyznamenanie

Vo veku 95 rokov zomrela v noci na štvrtok divadelná herečka Dalma Špitzerová, ktorá prežila holokaust a zapojila sa do protinacistického odboja. Pohreb bude v nedeľu (24. 1.) na ortodoxnom cintoríne v Bratislave. Na sociálnej sieti o tom informoval jej vnuk Michael Szatmary.Dalma Špitzerová sa narodila v roku 1925 do židovskej rodiny. Keď sa v roku 1942 začali transporty do pracovných a koncentračných táborov, jej otec ju spolu s jej sestrami poslal do Maďarska. Neskôr sa dostala do internačného tábora v Užhorode a následne do zberného tábora v Novákoch. V tábore hrávala nielen divadlo, ale zapojila sa aj do podzemného hnutia.

Na archívnej snímke zo 7. januára 2016 herečka Dalma Špitzerová.

Foto: TASR - Martin Baumann

Po vypuknutí Slovenského národného povstania utiekla do Banskej Bystrice, kde sa pripojila k povstalcom. Po vojne sa stala divadelnou herečkou, neskôr pracovala ako asistentka réžie. Po Nežnej revolúcii vyučovala súkromne herectvo.V roku 2016 jej vtedajší prezident SR Andrej Kiska udelil štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o demokraciu a ochranu ľudských práv a slobôd. V roku 2019 dostala od občianskeho združenia Post Bellum Cenu Pamäti národa.