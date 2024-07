Vo Veľkej Británii sa začali parlamentné voľby, pre premiéra Rishiho Sunaka môžu znamenať koniec jeho vlády (foto)

Sunak vo výhru verí

Oficiálne výsledky zverejnia v piatok

4.7.2024 (SITA.sk) - V Spojenom kráľovstve sa otvorili volebné miestnosti v parlamentných voľbách, v ktorých si voliči vyberú 650 zástupcov do dolnej komory parlamentu a tak aj vládu.Voľby môžu znamenať koniec vláde Konzervatívnej strany premiéra Rishiho Sunaka , keďže sa očakáva, že po 14 rokoch pri moci ju porazí Labouristická strana Keira Starmera Konzervatívci sa snažili presvedčiť voličov, aby mi vyjadrili podporu na pozadí ekonomickej krízy, krízy v Národnej zdravotnej službe, vysokých životných nákladov, rastúcej nedôvery voči vládnym inštitúciám a roztrieštenej spoločnosti. Sunak sa napriek tomu v nedeľu vyjadril, že si myslí, že by mohli vyhrať.Predtým, ako milióny voličov môžu odovzdať svoj hlas osobne, tak už státisíce ľudí urobili prostredníctvom poštového hlasovania.Volebné miestnosti sa zatvoria o 22:00 miestneho času (23:00 stredoeurópskeho letného času). Krátko na čo budú zverejnené exit polly pre hlavných vysielateľov v krajine, ktoré by mali načrtnúť pravdepodobný výsledok. Oficiálne výsledky začnú pravdepodobne hlásiť od skorých piatkových hodín.Sunak vyhlásil parlamentné voľby koncom mája, čím prekvapil nielen vlastnú stranu. Voľby sa totiž mohli uskutočniť v období do januára 2025.