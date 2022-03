Vo Veľkej Lomnici vznikne azylové centrum pre rodiny z Ukrajiny, prvých utečencov ubytujú už vo štvrtok

Opustená budova

Útočisko pre rodiny z Ukrajiny





V prípade záujmu, môže verejnosť prispieť finančným príspevkom na transparentný účet o. z. Parama: IBAN : SK90 8330 0000 0024 0213 8968,





9.3.2022 (Webnoviny.sk) - Vo Veľkej Lomnici neďaleko Kežmarku pripravujú azylové centrum pre vojnových utečencov z Ukrajiny. Dostalo názov Dom nádeje.Prichýliť môže maximálne 25 ľudí, pričom prví utečenci by tam mohli prísť už koncom tohto týždňa. Budova patrí Cirkevnému zboru evanjelickej cirkvi v Kežmarku, ktorý ju mení na centrum v spolupráci s dobrovoľníkmi a občianskym združením Parama.Ako ďalej pre agentúru SITA povedal evanjelický farár v Kežmarku Roman Porubän, budova, ktorá v minulosti slúžila ako materská škola a neskôr tam sídlila firma, bola v čase vypuknutia vojny prázdna, no vyžiadala si určité úpravy.V týchto dňoch sa tam ešte robia stavebné úpravy, pomáhajú viacerí dobrovoľníci. „Je to dosť veľká budova, momentálne sa tam kladú podlahy, všetko bielime. Rieši sa tam aj kúrenie, voda, plyn. Zriadili sme tam sprchy, pretože tie tam chýbali, boli tam iba toalety. Chceme to zariadiť nábytkom, bude tam aj kuchyňa,“ opísal Porubän.Rodiny či matky s deťmi budú mať podľa jeho slov samostatné izby, ale aj jednu spoločenskú miestnosť, ktorá bude slúžiť ako obývačka. „Zároveň ich chceme nejakým spôsobom začleniť aj do spoločnosti,“ dodal kežmarský farár.Cirkevný zbor zareagoval na dopyt po takýchto priestoroch zo strany spomínaného občianskeho združenia. „Práce sa realizujú zo zbierky, za týmto účelom sa jedna organizovala aj v cirkevnom zbore v Kežmarku. Veľa vecí sme však dostali sponzorsky či lacnejšie. Počas víkendu sa spravili sprchy, robilo sa tu tiež kúrenie, ľudia na tom všetkom pracovali na dobrovoľníckej báze,“ dodala pre SITA za združenie Ria Ratajová.Podľa jej slov by do vynovených priestorov centra malo už vo štvrtok prísť prvých dvanásť ľudí z hraničného priechodu v Ubli.