Princ Andrew vyviazne za sexuálne zneužívanie bez trestu, obeť stiahla svoju žalobu výmenou za štedré odškodné

9.3.2022 (Webnoviny.sk) - Americký súd formálne zamietol žalobu na britského princa Andrewa za sexuálne útoky, ktoré na neho podala Američanka Virginia Giuffre Sudca v New Yorku v utorok podpísal príslušné dokumenty po tom, čo ho o to požiadali právnici oboch strán. Giuffre, ktorá je jednou zo žien obviňujúcich zosnulého amerického finančníka a usvedčeného sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina zo sexuálneho zneužívania, podala na princa žalobu v auguste, pričom v nej tvrdila , že ju vojvoda z Yorku zneužil v roku 2001, keď mala 17 rokov a cestovala s Epsteinom.Princ Andrew tvrdenia Giuffre opakovane popieral. Obe strany sa vo februári dohodli na mimosúdnom urovnaní, ktoré zahŕňa značný dar charite žalobkyne na podporu práv obetí takýchto činov. Na dokončenie dohody im súd dal čas do 17. marca, inak stanoví termín procesu.