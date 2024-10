Vo Veľkých Kapušanoch našli pred domom zavraždenú ženu, páchateľ ju viackrát bodol do chrbta aj ruky

21.10.2024 (SITA.sk) - Vo Veľkých Kapušanoch v okrese Michalovce našli v nedeľu 20. októbra dopoludnia na dvore jedného z rodinných domov telo 60-ročnej ženy.Ako informoval portál tvnoviny.sk , telo zosnulej ležalo pri dverách jej domu, pričom sklenená výplň dverí bola rozbitá. Susedia privolali záchranné zložky, tie už ale žene pomôcť nedokázali. Veci sa ujali košickí kriminalisti.Výsledky doterajšieho vyšetrovania podľa polície ukázali, že páchateľ vnikol do rodinného domu v dosiaľ nezistenom čase a ženu s úmyslom usmrtiť ju prinajmenšom dvakrát bodol do chrbta a minimálne trikrát do ruky. Žena zraneniam podľahla.Podozrivú osobu policajti zadržali v nedeľu vo večerných hodinách a umiestnili ju do policajnej cely. Bližšie informácie polícia poskytnúť nemohla, aby neskomplikovala ďalšie vyšetrovanie.Košický vyšetrovateľ vedie v tejto súvislosti trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin vraždy , a tiež pre prečin porušovania domovej slobody.