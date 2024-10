Zmeny na Pamiatkovom úrade môžu mať deštrukčné dopady, varuje výbor Kultúrneho štrajku (foto)

Kľúčové odborné pracovisko

Prepúšťanie sa dotkne odborných pracovníkov

Deštruktívne dosahy rušenia odboru

21.10.2024 (SITA.sk) - Výbor Kultúrneho štrajku vystríha pred zmenami na Pamiatkovom úrade (PÚ) SR . Na tlačovom brífingu pamiatkarka Anna Tuhárska, ktorá dlhé roky pôsobila na PÚ SR a v súčasnosti je tajomníčkou odborovej organizácie pri pamiatkovom úrade, ozrejmila, že brífing nadväzuje na nedávne zasadnutie Výboru NR SR pre kultúru a médiá , kde avizovali zamýšľaný zámer transformovať viaceré rezortné inštitúcie, vrátane PÚ SR. Podľa Tuhárskej by to mohlo mať negatívne dopady na ochranu pamiatok na Slovensku."Žiaľ, tieto zámery sa začali napĺňať minulý týždeň v stredu (16. októbra), keď vedenie Pamiatkového úradu oznámilo organizačnú zmenu, v dôsledku ktorej by mal byť zrušený Odbor ochrany pamiatkového fondu," vraví Tuhárska.Vysvetľuje, že ide o jedno z kľúčových odborných pracovísk PÚ SR, ktorého úlohou je chrániť pamiatkový fond. Odbor sa venuje napríklad základnému výskumu či príprave návrhov a revízií pamiatkových území, pripravuje tiež odborné konferencie a semináre, taktiež vzdelávacie aktivity ako pre odbornú obec, tak aj pre širokú verejnosť."Neviem si predstaviť, ako by tieto činnosti mohli byť na pamiatkovom úrade ďalej zaistené," poznamenáva pamiatkarka k zrušeniu Odboru ochrany pamiatkového fondu. Zdôraznila tiež, že spomínané činnosti PÚ SR musí plniť podľa zákona a nevedia, ako budú do budúcna pokryté.Za problematický označila aj spôsob, akým bolo rozhodnutie o zrušení daného odboru prijaté. Zámer podľa nej nebol vedením PÚ SR riadne komunikovaný, nediskutovalo sa ani o alternatívnych riešeniach. "Neprebehlo ani riadne prerokovanie s odborovou organizáciou v zmysle Zákonníka práce," dodala. Prepúšťanie súvisiace so zrušením odboru sa podľa Tuhárskej dotkne najmä odborných pracovníkov. Zdôraznila, že ide o skúsených, rešpektovaných, neraz dlhoročných pracovníkov. Tuhárska poukázala aj na sociálny rozmer organizačnej zmeny, keďže vo viacerých prípadoch ide o zamestnancov so zdravotným znevýhodnením či takých, ktorí sú tesne pred dôchodkom."Rozumieme, že organizačná zmena je do istej miery motivovaná tlakom na prijímanie konsolidačných opatrení, veríme ale, že ak by prebehla riadna diskusia, bolo by možné nájsť iné riešenie" uviedla Tuhárska a apelovala ako na vedenie PÚ SR, tak aj na rezorty kultúry financií , aby zvažovali aj iné možnosti konsolidácie a zastavili rušenie pamiatkového fondu a prepúšťanie odborníkov.Podotkla, že ušetrená suma bude zanedbateľná, keďže platy v tejto oblasti nie sú veľké, ale takéto opatrenie môže ohroziť odbornú kredibilitu PÚ SR. "Vnímame to ako prvý krok, ktorý môže mať za následok rozvrat inštitúcie ochrany slovenských pamiatok," varovala.Teoretička architektúry Henrieta Moravčíková varovala pred deštruktívnymi dosahmi rušenia predmetného odboru. Spolu s Bohunkou Koklesovou , rektorkou Vysokej školy výtvarných umení , kde študujú i reštaurátori, poukázali, že takéto zmeny v PÚ SR môžu mať za následok aj rozvrat spolupráce medzi pamiatkarmi a vzdelávacími inštitúciami, ktoré vychovávajú budúce generácie pamiatkarov, a ich študentstvo sa vzdeláva v spolupráci s PÚ SR. OZ Gotická cesta zdôraznil, že obmedzenie pamiatkovej starostlivosti by mohlo skomplikovať ochranu pamiatok , ktorej sa venujú okrem odborníkov i mnohí dobrovoľníci."Ak by tieto pamiatky stratili oficiálny štatút chránených pamiatok, bude dochádzať k ich postupnej devastácii, či už absenciou údržby, nemožnosťou zháňať finančné prostriedky na ich údržbu, alebo sa nevyhnú parciálnym zámerom jednotlivcov, ktoré nebude možné odborne koordinovať," vystríhal.