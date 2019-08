Vo Venezuele zvážia rozpustenie parlamentu

Juan Guaidó, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Caracas 13. augusta (TASR) - Venezuelské provládne ústavodarné zhromaždenie ohlásilo vytvorenie komisie s úlohou zvážiť vypísanie predčasných volieb do parlamentu, v ktorom má v súčasnosti prevahu opozícia. S odvolaním sa na venezuelské médiá o tom informovala v utorok agentúra DPA, podľa ktorej ide o zjavný zámer venezuelského prezidenta Nicolása Madura rozpustiť parlament v rámci dlhotrvajúceho mocenského súboja so svojimi protivníkmi.Opozičný vodca Juan Guaidó, ktorý parlamentu predsedá a začiatkom tohto roka sa vyhlásil sa dočasného prezidenta, už predtým varoval, že Madurova vláda bude presadzovať takýto postup.Médiá citovali vyjadrenie predsedu ústavodarného zhromaždenia a podpredsedu vládnucej socialistickej strany Diosdada Cabella, podľa ktorého je možné, že spomínaná komisia stanoví termín volieb ešte na tento rok. Riadne voľby sa pritom majú konať až koncom roka 2020.povedal Cabello podľa článku denníka El Nacional.Po tom, ako Maduro dosadil svojich prívržencov do takmer všetkých štátnych inštitúcií vo Venezuele, zostáva parlament na čele s Guaidóom poslednou baštou opozície. Je zároveň jedinou zložkou štátnej moci vo Venezuele, ktorú mnohé iné krajiny vrátane Spojených štátov či Nemecka uznávajú ako demokraticky legitímne, pripomína DPA.