Vo víchrici nepočuť ich volanie o pomoc. Nové krimi od Yrsy TROFEJ

„Yrsa Sigurdardóttir sa so svojimi inteligentnými a veľkolepými príbehmi úspešne snaží nájsť jadro islandskej spoločnosti, a posunúť tak tradíciu islandského krimi o mnoho krokov dopredu,“ zložil jej poklonu iný úspešný autor švédskych detektívok Arne Dahl.

Skupina priateľov na výlete, zamestnanec radarovej stanice a dobrovoľná záchranárka. Tri príbehy, späté neviditeľným putom tajomstva a mrazivej hrôzy, ktorá ich prenasleduje.

Na pustatinu východného Islandu udrela krutá zima. Trpia zvieratá aj ľudia. A nie každému je súdené dočkať sa jari. Komu patrí záhadná detská topánočka, ktorá strávila roky pochovaná v záhrade rodinného domu? Pred vchodom do stanu sa ozývajú zúfalé prosby, ale kto by mohol prežiť v takejto zime?

Niektoré odpovede je lepšie nehľadať, pretože útek cez pustú, zamrznutú pláň nie je možný. Uprostred ľadového šialenstva sa nedá veriť nikomu.

Po tichu a pokoji v okolí zrubu už nebolo ani pamiatky. Zo všetkých strán sa ozýval hluk, pretože prišiel početný tím, aby pátral po nezvestných a vyslobodil zo záveja mŕtve telo, o ktoré predtým Jóhanna s Þórim skoro zakopli.

Prítomní sa rozptýlili po doline aj po okolitých stráňach. Najnápadnejšie pôsobili záchranári postupujúci v pevne usporiadaných radoch a oblečení v sýtofarebných kombinézach. V pravidelných rozstupoch bodali do snehu sondami, hľadanie však zatiaľ nepri- nieslo žiadne výsledky. Okrem toho jediného tela nikoho ďalšieho nenašli.

Tím záchranárov ešte doplnili dvaja policajti zo stanice v Höfne, jeden zo Selfossu a niekoľko špecialistov z technického oddelenia v Reykjavíku. Tí už preskúmali okolie mŕtvoly a presunuli sa do zrubu. Prítomný bol aj súdny patológ z identifikačného tímu spolu so svojím kolegom, ktorého úlohu Jóhanna zatiaľ nepochopila – prripadalo jej, že nerobí nič, len každému prekáža.