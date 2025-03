Z. Fialová: Film Od marca do mája je slovenský zázrak z Čiech

Medzinárodný filmový festival (MFF) Febiofest Bratislava (19. - 25. 3.) v kine Lumiére premietne vyše 70 filmov, medzi nimi oceňované festivalové snímky, súčasné tituly i archívne filmy. Festival s podtitulom Skreslená realita otvorí rumunská tragikomédia Nový rok, ktorý nikdy neprišiel. Premietne aj český film Od marca do mája, ktorý osobne uvedie Zuzana Fialová. Informovali o tom organizátori na stredajšej tlačovej konferencii.





Prezident festivalu Peter Dubecký potvrdil, že aj tento rok sa Febiofest Bratislava koná v spolupráci s podujatím Visegrad Film Forum a vďaka tejto spolupráci podujatie otvorí rumunská producentka Ada Solomonova. Uvedie film režiséra Bogdana Muresanu Nový rok, ktorý nikdy neprišiel. Dubecký priblížil, že na benátskom festivale ocenená snímka sa tematicky vracia do revolučného roku 1989. Sleduje šesť ľudských príbehov zmietajúcich sa medzi osobnými problémami a demonštráciami, ktoré povedú až k pádu Ceausescovho komunistického režimu.Za jeden z najzaujímavejších filmov označil programový riaditeľ festivalu Ondrej Starinský titul Od marca do mája. Dej filmu slovenského režiséra pôsobiaceho v Česku Pavla Repku, nominovaného na dvoch Českých levov, sa odohráva na slovenskom vidieku a sleduje päťčlennú rodinu žijúcu v starom vidieckom dome. Pokojný rodinný život naruší nečakaná správa o tehotenstve matky Romany."Film Od marca do mája je slovenský zázrak z Čiech, v ktorom hrajú slovenskí neherci, herci, štáb bol miešaný, a peniaze zo Slovenska naň nešli, takže všetci, ktorí sme na ňom spolupracovali, sa cítime byť spoluproducentami a veľmi sme hrdí, že tento film má obrovských úspech na festivaloch," povedala Zuzana Fialová. V "nedejovom" filme hrá hlboko veriacu mamu. "Film je o láskavosti, všetko to, čo nie je až tak veľmi divácky príťažlivé, získava jednu pochvalu za druhou," poznamenala k snímke herečka.V strede Európy, súťažnej sekcii krátkych filmov, zabojuje o festivalové ocenenie snímka Till Tomorrow, v ktorej si jednu z postáv zahrala Jana Oľhová. "Študentský film beriem vždy ako veľké dobrodružstvo, ale dôležitý je pre mňa scenár," povedala herečka. V intímnom príbehu s "dojímavými a autentickými detskými predstaviteľmi", ktorí majú strach o svoju mamu v opitom stave, hrá babičku dávajúcu všetko do poriadku. "Študentské filmy majú veľký zmysel, z režisérov, ktorí ich robia, potom môžu vyrásť skvelí režiséri," podčiarkla Oľhová.