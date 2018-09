Vo Viedni našli na ulici pobodaného Slováka, polícia hľadá svedkov

Viedeň, ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Viedeň 19. septembra (TASR) - Mladého muža zo Slovenska so životu nebezpečným bodným zranením v oblasti brucha našli v utorok ráno ležať na známej nákupnej ulici Mariahilfer Strasse vo Viedni. Zranený nebol schopný vypovedať a okolnosti prípadu sú tak zatiaľ nejasné, informovala v stredu tlačová agentúra APA.Slováka vo veku 27 rokov našiel okolo 06.30 h pri jednom zo vstupov do stanice metra Zieglergasse o dva roky starší lekár, ktorý prechádzal okolo cestou do práce. Po poskytnutí prvej pomoci upovedomil zásahové zložky, ktoré zabezpečili prevoz do nemocnice.Kriminálna polícia v rakúskej metropole teraz žiada prípadných svedkov, aby sa prihlásili, pokiaľ dokážu poskytnúť užitočné informácie, čo môžu urobiť aj dôverným spôsobom prostredníctvom telefonickej linky. Podľa policajnej hovorkyne Iriny Steirerovej sa budú taktiež vyhodnocovať zábery bezpečnostných kamier v danej časti mesta.