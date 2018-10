Vo Vlkolínci sprístupnili Dom UNESCO, otvorený bude celoročne

Symbolicky v roku, kedy si Vlkolínec pri Ružomberku pripomína 25. výročie zápisu do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO, sprístupnili vo štvrtok 25. októbra 2018 v tejto živej podhorskej osade informačné centrum s expozíciou. Novopostavený Dom UNESCO sa nachádza uprostred pamiatkovej rezervácie ľudovej architektúry, na mieste, kde počas Slovenského národného povstania zhorela historická drevenica. Návštevníkom bude k dispozícii celoročne. Foto: TASR/Miroslava Mlynárová Foto: TASR/Miroslava Mlynárová

Ružomberok 25. októbra (TASR) – Symbolicky v roku, kedy si Vlkolínec pri Ružomberku pripomína 25. výročie zápisu do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO, sprístupnili vo štvrtok v tejto živej podhorskej osade informačné centrum s expozíciou. Novopostavený Dom UNESCO sa nachádza uprostred pamiatkovej rezervácie ľudovej architektúry, na mieste, kde počas Slovenského národného povstania zhorela historická drevenica. Návštevníkom bude k dispozícii celoročne.Riaditeľ Kultúrneho domu Andreja Hlinku (KDAH) v Ružomberku Ján Pavlík prezradil, že turisti sa v Dome UNESCO dozvedia všetko, čo akýmkoľvek spôsobom patrí k Vlkolíncu.uviedol.Návštevnosť osady atakuje hranicu 100.000 ľudí ročne, chodia sem najmä Slováci, Česi a Poliaci, ale aj návštevníci z Ázie, Japonska, Izraela, Kanady či Nového Zélandu.priblížila manažérka Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Liptov Katarína Šarafínová. Pracovníci Domu UNESCO preto budú pôsobiť aj ako sprievodcovia - návštevníkov prevedú po tamojších domoch i budovách a porozprávajú im o histórii Vlkolínca.Myšlienka postaviť takýto objekt vznikla po zápise do UNESCO v roku 1993. Prvým krokom bola kúpa pozemku na výstavbu, nasledovalo vypracovanie štúdie pravej strany ulice a vypracovanie projektu autora Ivana Hrčku pre stavebné povolenie. Počas výjazdového rokovania vlády v roku 2015 v Ružomberku mesto uspelo s požiadavkou dotácie v sume 300.000 eur na výstavbu objektu.doplnila vedúca oddelenia regionálnej politiky MsÚ Ružomberok Gabriela Demčáková.Dom UNESCO bude slúžiť pre verejnosť od 1. novembra. V hlavnej sezóne by mal byť otvorený denne od 8. h do 20 h., na jar od utorka do nedele od 9. h do 17. h, na jeseň a v zimnej sezóne taktiež od 9. h do 17. h. O prevádzku sa budú starať dvaja stáli zamestnanci, v hlavnej sezóne ich doplní brigádnická výpomoc.Vlkolínec je svahová osada, ležiaca v nadmorskej výške 718 metrov nad morom v juhovýchodnom výbežku Národného parku Veľká Fatra, v bočnom údolí Revúckej doliny, na južnom úpätí vrchu Sidorovo, ktorý Vlkolínčania od pradávna nazývali Žiar. Od Ružomberka je vzdialený asi 10 kilometrov úzkou cestou cez mestskú časť Biely Potok. Lokalita sa nachádza v Liptovskej stolici. Jedna z povestí hovorí, že názov osady je odvodený od výskytu vlkov v tejto lokalite. Pravdepodobne prvá písomná zmienka pochádza z roku 1376, keď sa spomína ako jedna z ulíc Ružomberka.