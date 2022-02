Vo vojenských štruktúrach NATO by malo pôsobiť do 94 slovenských vojakov

23.2.2022 - Vo vojenských štruktúrach Severoatlantickej aliancie (NATO) by malo pôsobiť do 94 príslušníkov Ozbrojených síl SR (OS SR). Vyplýva to z aktualizácie vojenského zastúpenia SR pri orgánoch NATO a Európskej únie (EÚ), ktorý v stredu schválila vláda. Súčasťou vojenského zastúpenia Slovenskej republiky pri orgánoch NATO a EÚ a v národných podporných prvkoch pri veliteľstvách NATO by malo byť do 30 slovenských vojakov. Počet 124 vojakov je v rozsahu schválených mandátových počtov.„Uvedeným materiálom sa nezvyšujú celkové mandátové počty príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky vo vojenskom zastúpení mimo územia Slovenskej republiky. Navrhovaná zmena štruktúr vojenského zastúpenia nemá vplyv na doterajší reálny počet príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky vyslaných na uvedený účel,“ konštatuje odobrený materiál.Slovensko by malo mať naviac vojenské zastúpenia pre Národný podporný prvok ozbrojených síl Slovenskej republiky pri Mnohonárodnej divízii Central (MND-C) v Székesféhervári, Maďarsko, v Tíme pre integráciu síl NATO (NATO Force Integration Unit - NFIU) v Rige, Lotyšská republika, v Medzinárodnom zdravotníckom koordinačnom centre/Európske zdravotnícke veliteľstvo (MMCC/EMC) v Koblenzi, Nemecká spolková republika a v Mnohonárodnom veliteľstve CIMIC (MN CIMIC Cmd) v Nienburgu, Nemecká spolková republika. Naopak sa ruší Slovenská prítomnosť v Tíme pre integráciu síl NATO (NATO Force Integration Unit - NFIU) vo litovskom Vilniuse.