5 tipov, ako ochrániť svoje peniaze pred infláciou

1. Zvýšiť príjmy, no najmä znížiť náklady

2. Revízia finančných produktov a poplatkov

3. Ochrániť seba a svoj majetok

4. Ako na úvery?

5. Ako investovať?

23.2.2022 (Webnoviny.sk) -"Neexistuje jednoznačný návod, ako sa vyrovnať s rastúcou cenovou hladinou, ale každý z nás sa môže niekoľkými spôsobmi postarať o svoje osobné financie a znížiť tak dosahy inflácie na svoj majetok," vysvetľujeInflácia spôsobuje nárast nákladov na potraviny, dopravu aj bývanie. Je to najvhodnejší čas na zvýšenie príjmu a požiadanie zamestnávateľa o vyššie odmeňovanie.Samozrejme, viac kontroly máme nad bežnými nákladmi, ktoré vieme ovplyvniť. Odporúčam revíziu všetkých výdavkov na osobný život, ako je spotreba energií, využívanie rôznych služieb, aj inventúru poplatkov na finančných produktoch.Nielen hrozba inflácie je dôvodom na pravidelnú inventúru vo všetkých finančných produktoch. Klienti často využívajú drahé spotrebné úvery a lízingy, splácajú kreditnú kartu a platia vysoké úroky z prečerpania na účte. Riešením je všetky svoje záväzky zoptimalizovať buď do výhodnejšieho spotrebného úveru, alebo (v tom lepšom prípade) do hypotéky s násobne nižším úrokom. Rozdiel na preplatení sa bežne hýbe v tisíckach eur za obdobie splácania úverov.Inflácia prirodzene zvyšuje cenu majetku, najmä nehnuteľností. Je dôležité, aby ste si rast inflácie ošetrili aj v poistných zmluvách. Je bežné, že klienti majú poistné zmluvy na majetok staré viac ako desať rokov a nemajú v nich zohľadnenú infláciu.Jednoduchým riešením je aktivovať, ak to produkt umožňuje. Tá výšku poistnej sumy automaticky prispôsobuje aktuálnej inflácii. Rovnaký postup je možné aplikovať aj na životné poistenie.Výhodou aktivovania dynamizácie/indexácie je, že nemusíte prejsť každý rok procesom prehodnotenia majetku či opätovného posúdenia zdravotného stavu.Odporúčam predĺžiť si čo najskôrna hypotekárnych úveroch. Aktuálne banky ponúkajú totiž historicky najvýhodnejšie sadzby aj v dlhodobom horizonte sedem až desať rokov.Pri nízkych úrokoch hypotéky a vysokej inflácii nie je pre klientov výhodné predčasne splatiť úver na bývanie.To sa však netýka spotrebných úverov či dlžôb na kreditných kartách, ktorých je dôležité sa zbaviť čo najskôr bez ohľadu na infláciu. Ich úroky budú takmer vždy vyššie ako inflácia, čo pri cenách hypoték aktuálne nehrozí.Komodity, reality aj akcie majú v cene infláciu v dlhšom horizonte automaticky započítanú, čo je ich výhodou.Dlhopisy takýto benefit neponúkajú s výnimkou tzv.Tieto aktíva majú v cene zahrnutú očakávanú infláciu na dané obdobie. Ale pozor, oplatia sa najmä v prípade, ak reálna inflácia bude vyššia ako očakávaná.Zároveň pri akýchkoľvek aktívach a fondoch je dlhodobo bezpečnejšiena pravidelné menšie sumy, ktoré pomôžu lepšie vykryť prípadné výkyvy spôsobené napríklad aj infláciou.Informačný servis