Vo výberovom konaní na sudcov Najvyššieho správneho súdu SR obsadili len dvoch kandidátov z piatich voľných miest

Výberové konanie

Odborné znalosti

14.2.2023 (SITA.sk) - Vo výberovom konaní boli obsadené dve miesta sudcov Najvyššieho správneho súdu SR (NSS SR) . Ide o sudcu Krajského súdu v Trenčíne Rastislava Dlugoša a sudcu Okresného súdu Bratislava I. Petra Macha . Celkovo bolo voľných päť miest. Vo výberovom konaní bolo deväť uchádzačov, o zaradenie do výberového konania malo záujem 18 uchádzačov. O obsadení voľných miest rozhodovala výberová komisia.Počas výberového konania, ktoré sa konalo od 6. do 9. februára, overila odborné znalosti, jazykové znalosti, všeobecný prehľad, ale i schopnosť tvorivého myslenia, rýchleho uvažovania, a tiež verbálny prejav uchádzačov. V tlačovej správe o tom informoval hovorca NSS SR Michal Hajtol Uchádzači absolvovali písomnú časť výberového konania, následne sa jej traja úspešní absolventi zúčastnili na psychologickom posúdení. V poslednej časti výberového procesu uchádzači ústne prezentovali komisii svoju osobu, doterajšiu prax i motiváciu pre výkon funkcie sudcu NSS SR.Zodpovedali tiež otázky komisie, ktoré mali overiť ich odborné znalosti i osobnostné predpoklady. Výsledky vyhlásil predseda výberovej komisie po zozbieraní hodnotiacich hárkov od jej členstva. Na základe hodnotenia a výsledkov bolo komisiou odporučené predsedovi NSS SR podať návrh Súdnej rady SR na preloženie úspešných uchádzačov na výkon funkcie sudcov tunajšieho súdu.Členmi výberovej komisie boli Lajos Mészáros Anita Filová , Alena Antalová, Monika Valašiková a Pavol Naď Výberové konanie na obsadenie piatich voľných miest sudcu vyhlásil 5. septembra 2022 predseda NSS SR Pavol Naď. Žiadosti bolo možné zasielať do 21. októbra. Zápisnica i zvukový záznam z výberového konania sú prístupné na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR