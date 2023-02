Zamestnaní utečenci z Ukrajiny prispievajú rastu slovenskej ekonomiky, ukázala analýza

Pomalší nábeh zamestnanosti

Absorpčná kapacita trhu

Pozitívne efekty zo zamestnania utečencov

15.2.2023 (SITA.sk) - Utečenecká kríza pre ruskú inváziu na Ukrajinu ovplyvňuje aj slovenskú ekonomiku . Ako ďalej vo svojej analýze uvádza Inštitút finančnej politiky (IFP) pri rezorte financií , trh práce absorboval koncom minulého roka 15-tisíc ukrajinských občanov a v aktuálnom roku to môže byť ďalších 5-tisíc. Zapĺňajú sa najmä pracovné miesta, ktoré domáci nedokážu dlhodobejšie obsadiť.Údaje o zamestnaných ukrajinských utečencoch v Česku a Poľsku podľa analýzy naznačujú, že u nás je nábeh zamestnanosti pomalší a počet zamestnaných na obyvateľa viac ako o polovicu menší.Asi polovica pracujúcich bude postupne Slovensko opúšťať a celkový počet sa ustáli na 12-tisíc ľudí. Pri daných počtoch nezamestnaných utečencov by sa celková miera nezamestnanosti zvýšila o 0,3 percentuálneho bodu, čo je asi 10-tisíc nezamestnaných.Pri aktuálnom odhade zamestnávania migrantov z Ukrajiny sa nezaplnia celkové voľné pracovné miesta ani na polovicu.Z aktuálneho počtu voľných pracovných miest na Slovensku podľa profesií a očakávaného počtu zamestnaných sa podľa IFP javí, že absorpčná kapacita trhu práce je dostatočná. Utečenci z Ukrajiny zaplnia len zlomok otvorených pozícií.„Odhliadnuc od vyšších investícií a exportov sa už len vďaka vyššej spotrebe tovarov a služieb zamestnaných utečencov rast HDP Slovenska v najbližších rokoch zvýši o dodatočných 0,2 percentuálneho bodu," uvádza sa v analýze IFP.Podporená ekonomická aktivita sa tiež vráti do štátnej kasy vo forme daní a odvodov každoročne vo výške 0,1 % HDP.Pozitívne efekty zo zamestnania utečencov na verejné financie budú trvalejšieho charakteru, kým prvotné fiškálne náklady do výšky 0,3 % HDP po roku 2023 takmer úplne odznejú. Celkový pozitívny vplyv na slovenskú ekonomiku aj verejné financie je však možné ešte dodatočne zvýšiť.Ďalší potenciál potvrdzuje aj situácia v susedných krajinách, kde zamestnávajú na obyvateľa niekoľkonásobne vyšší počet utečencov. K vyššiemu počtu zamestnaných utečencov, ako aj cudzincov v našej ekonomike, by prispelo podľa IFP odbúranie zbytočne dlhých čakacích lehôt, nadbytočných potvrdení, či zníženie poplatkov.