Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 26.10.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Demeter
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

26. októbra 2025

Vo vyšetrovaní lúpeže vzácnych šperkov z Louvru nastal posun. Úrady zadržali dvoch podozrivých


Tagy: Lúpež Múzeum Louvre Paríž

Francúzske úrady zadržali dvoch podozrivých z lúpeže vzácnych korunovačných šperkov z Louvru. Na stope zlodejov, ktorí 19. októbra počas dňa ...



Zdieľať
france_louvre_65140 676x451 26.10.2025 (SITA.sk) - Francúzske úrady zadržali dvoch podozrivých z lúpeže vzácnych korunovačných šperkov z Louvru. Na stope zlodejov, ktorí 19. októbra počas dňa ukradli z múzea šperky v hodnote približne 102 miliónov dolárov za niekoľko minút, bolo nasadených 100 vyšetrovateľov.


Parížska prokurátorka Laure Beccuau potvrdila, že zadržania sa uskutočnili v sobotu večer. Jeden z mužov bol zadržaný na letisku Paríž-Charles de Gaulle, keď sa chystal odletieť do Alžírska. Druhý bol zadržaný krátko na to v oblasti Paríža. Obaja muži sú podozriví z organizovanej krádeže a trestného sprisahania.

Lúpež vyvolala celosvetovú pozornosť


Počas lúpeže sa zlodeji dostali do galérie pomocou vysúvacieho rebríka ukradnutého zo sťahovacieho vozidla a rezacích nástrojov. Pri úteku stratili diamantovú a smaragdovú korunu, ktorú Napoleon Bonaparte daroval svojej manželke, no podarilo sa im ukradnúť ďalších osem predmetov vrátane náhrdelníka zo smaragdov a diamantov.

Lúpež vyvolala celosvetovú pozornosť a diskusiu o bezpečnosti kultúrnych inštitúcií vo Francúzsku. Riaditeľ Louvru priznal, že zlodeji využili slepé miesto v kamerovom systéme na vonkajších múroch múzea.

Najnovšia krádež


Lúpež v Louvri je najnovšou v rade krádeží vo francúzskych múzeách. Menej ako 24 hodín po lúpeži v Louvri bolo východofrancúzske múzeum okradnuté o zlaté a strieborné mince po rozbití vitríny.

Minulý mesiac sa zlodeji vlámaním dostali do Prírodovedného múzea v Paríži a ukradli zlaté nugety v hodnote viac ako 1,5 milióna dolárov. Čínska žena bola zadržaná a obvinená z účasti na tejto krádeži.


Zdroj: SITA.sk - Vo vyšetrovaní lúpeže vzácnych šperkov z Louvru nastal posun. Úrady zadržali dvoch podozrivých © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Lúpež Múzeum Louvre Paríž
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Putin sa pochválil novou jadrovou raketou Burevestnik, oznámil úspešný koniec rozhodujúcich testov
<< predchádzajúci článok
Bratislavskí policajti si posvietili na vodičov taxíkov a tuningových vozidiel, zistili stovky porušení zákona – FOTO

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 