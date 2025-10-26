|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Nedeľa 26.10.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Demeter
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
26. októbra 2025
Vo vyšetrovaní lúpeže vzácnych šperkov z Louvru nastal posun. Úrady zadržali dvoch podozrivých
Tagy: Lúpež Múzeum Louvre Paríž
Francúzske úrady zadržali dvoch podozrivých z lúpeže vzácnych korunovačných šperkov z Louvru. Na stope zlodejov, ktorí 19. októbra počas dňa ...
Zdieľať
26.10.2025 (SITA.sk) - Francúzske úrady zadržali dvoch podozrivých z lúpeže vzácnych korunovačných šperkov z Louvru. Na stope zlodejov, ktorí 19. októbra počas dňa ukradli z múzea šperky v hodnote približne 102 miliónov dolárov za niekoľko minút, bolo nasadených 100 vyšetrovateľov.
Parížska prokurátorka Laure Beccuau potvrdila, že zadržania sa uskutočnili v sobotu večer. Jeden z mužov bol zadržaný na letisku Paríž-Charles de Gaulle, keď sa chystal odletieť do Alžírska. Druhý bol zadržaný krátko na to v oblasti Paríža. Obaja muži sú podozriví z organizovanej krádeže a trestného sprisahania.
Počas lúpeže sa zlodeji dostali do galérie pomocou vysúvacieho rebríka ukradnutého zo sťahovacieho vozidla a rezacích nástrojov. Pri úteku stratili diamantovú a smaragdovú korunu, ktorú Napoleon Bonaparte daroval svojej manželke, no podarilo sa im ukradnúť ďalších osem predmetov vrátane náhrdelníka zo smaragdov a diamantov.
Lúpež vyvolala celosvetovú pozornosť a diskusiu o bezpečnosti kultúrnych inštitúcií vo Francúzsku. Riaditeľ Louvru priznal, že zlodeji využili slepé miesto v kamerovom systéme na vonkajších múroch múzea.
Lúpež v Louvri je najnovšou v rade krádeží vo francúzskych múzeách. Menej ako 24 hodín po lúpeži v Louvri bolo východofrancúzske múzeum okradnuté o zlaté a strieborné mince po rozbití vitríny.
Minulý mesiac sa zlodeji vlámaním dostali do Prírodovedného múzea v Paríži a ukradli zlaté nugety v hodnote viac ako 1,5 milióna dolárov. Čínska žena bola zadržaná a obvinená z účasti na tejto krádeži.
Zdroj: SITA.sk - Vo vyšetrovaní lúpeže vzácnych šperkov z Louvru nastal posun. Úrady zadržali dvoch podozrivých © SITA Všetky práva vyhradené.
Parížska prokurátorka Laure Beccuau potvrdila, že zadržania sa uskutočnili v sobotu večer. Jeden z mužov bol zadržaný na letisku Paríž-Charles de Gaulle, keď sa chystal odletieť do Alžírska. Druhý bol zadržaný krátko na to v oblasti Paríža. Obaja muži sú podozriví z organizovanej krádeže a trestného sprisahania.
Lúpež vyvolala celosvetovú pozornosť
Počas lúpeže sa zlodeji dostali do galérie pomocou vysúvacieho rebríka ukradnutého zo sťahovacieho vozidla a rezacích nástrojov. Pri úteku stratili diamantovú a smaragdovú korunu, ktorú Napoleon Bonaparte daroval svojej manželke, no podarilo sa im ukradnúť ďalších osem predmetov vrátane náhrdelníka zo smaragdov a diamantov.
Lúpež vyvolala celosvetovú pozornosť a diskusiu o bezpečnosti kultúrnych inštitúcií vo Francúzsku. Riaditeľ Louvru priznal, že zlodeji využili slepé miesto v kamerovom systéme na vonkajších múroch múzea.
Najnovšia krádež
Lúpež v Louvri je najnovšou v rade krádeží vo francúzskych múzeách. Menej ako 24 hodín po lúpeži v Louvri bolo východofrancúzske múzeum okradnuté o zlaté a strieborné mince po rozbití vitríny.
Minulý mesiac sa zlodeji vlámaním dostali do Prírodovedného múzea v Paríži a ukradli zlaté nugety v hodnote viac ako 1,5 milióna dolárov. Čínska žena bola zadržaná a obvinená z účasti na tejto krádeži.
Zdroj: SITA.sk - Vo vyšetrovaní lúpeže vzácnych šperkov z Louvru nastal posun. Úrady zadržali dvoch podozrivých © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Lúpež Múzeum Louvre Paríž
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Putin sa pochválil novou jadrovou raketou Burevestnik, oznámil úspešný koniec rozhodujúcich testov
Putin sa pochválil novou jadrovou raketou Burevestnik, oznámil úspešný koniec rozhodujúcich testov
<< predchádzajúci článok
Bratislavskí policajti si posvietili na vodičov taxíkov a tuningových vozidiel, zistili stovky porušení zákona – FOTO
Bratislavskí policajti si posvietili na vodičov taxíkov a tuningových vozidiel, zistili stovky porušení zákona – FOTO