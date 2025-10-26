Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Z domova

26. októbra 2025

Bratislavskí policajti si posvietili na vodičov taxíkov a tuningových vozidiel, zistili stovky porušení zákona – FOTO


Policajti bratislavského krajského dopravného inšpektorátu si v sobotu počas kontrol posvietili na vodičov motorových aj nemotorových vozidiel, vozidiel taxislužby a rovnako ...



26.10.2025 (SITA.sk) - Policajti bratislavského krajského dopravného inšpektorátu si v sobotu počas kontrol posvietili na vodičov motorových aj nemotorových vozidiel, vozidiel taxislužby a rovnako "tuningových" vozidiel. Cieľom bol dohľad nad bezpečnosťou cestnej premávky a zabezpečenia verejného poriadku.

Stovky porušení zákona


Ako informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková, hliadky dopravnej polície skontrolovali spolu 997 vodičov z toho 311 vodičov taxislužby. Taktiež bolo vykonaných 997 dychových skúšok na alkohol. Celkovo bolo zistených 147 porušení zákona o cestnej premávke.

Podľa hovorkyne 73 vodičov prekročilo najvyššiu dovolenú rýchlosť z toho 19 vodičov bude riešených formou objektívnej zodpovednosti, 22 vodičom bolo zadržané osvedčenie o evidencii vozidla za nevyhovujúci technický stav a štyria vodiči jazdili pod vplyvom omamných a psychotropných látok.

Viaceré priestupky


Policajti odhalili aj viacero ďalších priestupkov ako nedanie prednosti v jazde, nepripútanie sa bezpečnostným pásom, telefonovanie počas jazdy či nedodržanie povinného odpočinku pri vodičoch nákladnej dopravy.

"V takýchto kontrolách bude Krajské riaditeľstvo PZ v Bratislave pokračovať. Zvýšené kontroly sú dôležité pri prevencií dopravných nehôd, ktoré sú často spôsobené vodičmi pod vplyvom alkoholu, alebo inej návykovej látky, ako aj nepozornosťou vodiča pri vedení vozidla," uviedla polícia.


Zdroj: SITA.sk - Bratislavskí policajti si posvietili na vodičov taxíkov a tuningových vozidiel, zistili stovky porušení zákona – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Bratislava policajna kontrola Taxislužba
