Vo Vysokých Tatrách sa skončila skialpinistická sezóna, lyžiari sa musia presunúť na zjazdovky

Skialpinizmus sa tešil veľkej obľube

Môžu využívať zjazdovky

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

17.4.2021 (Webnoviny.sk) - Vo Vysokých Tatrách sa skončila skialpinistická sezóna. Dôvodom časového obmedzenia pohybu turistov na lyžiach vo vyšších polohách Tatranského národného parku (TANAP) je ochrana prírody.Ako pre agentúru SITA vysvetlil riaditeľ Správy TANAPu Pavol Majko , v Tatrách sa začína jarné obdobie a oblasti, v ktorých bol v zime povolený skialpinizmus alebo boli vyčlenené skialpové areály, je potrebné ponechať prírode.„Je tu obdobie vyhrabávania sa svišťov, máme v plnom prúde tok tetrovov hoľniakov, tetrovov hlucháňov, hniezdenie sokolov sťahovaných, orlov skalných, takže je najvyšší čas, aby sme tieto miesta nechali ich pôvodným obyvateľom, aby mohli nerušene rozbehnúť, tak ako im to zákon zachovania káže, aj sezónu 2021,“ povedal Majko.Snahou je aj ochrana kamzíka vrchovského tatranského, ktorému sa rovnako v jarnom období rodia mláďatá. Podľa výkonnej riaditeľky Združenia cestovného ruchu Vysoké Tatry Lenky Rusnákovej sa skialpinizmus tešil najmä počas tohtoročnej náročnej zimnej sezóny spojenej s pandémiou mimoriadne veľkej obľube.„Aj napriek nefungujúcim vlekom a lanovkám lyžiarske strediská umožnili skialpinistom využívať upravené zjazdovky, čo bolo ideálne najmä pre začiatočníkov v tomto športe,“ informovala.Miestne združenie cestovného ruchu (ZCR) pripomína, že hoci podľa Návštevného poriadku TANAPu je možné skialpinizmus vykonávať od 21. decembra do 15. apríla, priaznivci môžu v skialpinizme, v prípade dostatku snehovej pokrývky, pokračovať aj naďalej. Urobiť tak však môžu len na zjazdovkách.„Prístupné budú zjazdovky z Tatranskej Lomnice na Skalnaté pleso až do Lomnického sedla a zjazdovky v stredisku Štrbské Pleso,“ informovalo ZCR.Aj po skončení skialpinistickej sezóny podľa neho zostáva mnoho chodníkov vo Vysokých Tatrách prístupných pre peších turistov. Otvorené sú chodníky k všetkým vysokohorským chatám okrem Chaty pod Rysmi, chodníky k vodopádom a k nižšie situovaným plesám.