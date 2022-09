Vo Vysokých Tatrách vyhasli dva ľudské životy, záchranári našli telá pod snehom bez známok života

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

22.9.2022 (Webnoviny.sk) - Vysoké Tatry si v stredu vyžiadali dva ľudské životy. Pád z Kvetnicového sedla smerom do Slavkovskej doliny neprežil horský vodca spolu s ďalšou osobou. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS).Horských záchranárov o páde svojho kolegu so snehovou doskou pod vrcholom Bradavica informoval poľský horský vodca. Záchrannú akciu sťažovalo počasie, v tom čase v Tatrách husto snežilo, bola hmla a viditeľnosť do 50 metrov.Horskí záchranári požiadali o súčinnosť posádku Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby (VZZS), tá pre nepriaznivé podmienky letieť nemohla, preto pokračovali po zemi.„Po príchode pod žľab nikoho nenašli, preto začali spoločne hľadať pod snehom. Po približne hodine hľadania sa im podarilo oboch nájsť, no žiaľ, už bez známok života,“ uviedla HZS. Telá obetí nebolo možné pre nepriaznivé podmienky transportovať hneď po objavení.