Rusko chce vojnu a podľa Zelenkého využije zimu na prípravu ďalšej ofenzívy a mobilizáciu vojakov (video)

Putin chce vojnu

Pseudoreferendá na okupovaných územiach

22.9.2022 (Webnoviny.sk) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sľúbil, že ukrajinská armáda sa nezastaví, kým nezíska naspäť celú Ukrajinu. Povedal to v stredajšom videoprejave na Valnom zhromaždení Organizácie Spojených národov (OSN).„Dokážeme vrátiť ukrajinskú vlajku na celé naše územie. Dokážeme to silou zbraní. Ale potrebujeme čas,“ povedal Zelenskyj v angličtine len niekoľko hodín po prejave ruského prezidenta Vladimira Putina , ktorý oznámil čiastočnú mobilizáciu záložníkov pre vojnu na Ukrajine.Podľa Zelenského kroky šéfa Kremľa vrátane mobilizácie dokazujú, že Putin chce vojnu. Opätovne vyzval svetových lídrov, aby potrestali Rusko zrušením jeho práva veta v Bezpečnostnej rade OSN.Zelenskyj zdôraznil, že akékoľvek ruské vyhlásenie o dialógu sú iba zdržiavacou taktikou a kroky Moskvy hovoria hlasnejšie ako jej slová.„Rozprávajú o rozhovoroch, ale oznamujú vojenskú mobilizáciu. Hovoria o dialógoch, ale ohlasujú pseudoreferendá na okupovaných územiach Ukrajiny,“ poznamenal.Tvrdí, že Moskva chce stráviť zimu prípravou svojich síl na Ukrajine na novú ofenzívu alebo aspoň prípravou opevnení a zároveň mobilizáciou ďalších vojakov.„Rusko chce vojnu. Je to fakt. Rusko však nebude schopné zastaviť chod dejín,“ vyhlásil Zelenskyj a doplnil, že „ľudstvo a medzinárodné právo sú silnejšie“ ako to, čo nazval „teroristický štát“.