Voda patrí medzi naše najvzácnejšie poklady, Kaufland ju chráni viacerými opatreniami

Každá kvapka sa počíta

Úspora vody pri výrobkoch privátnych značiek

Ochrana pred znečistením je nevyhnutnosťou

22.3.2024 (SITA.sk) -Voda pokrýva dve tretiny povrchu Zeme, no iba približne tri percentá vodných zdrojov sú sladkovodné. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie približne 2 miliardy ľudí trpia nedostatkom pitnej vody a viac ako 1,4 milióna ročne zahynie na následky zlej kvality vody a hygieny. Predpokladá sa, že do roku 2050 bude až 7 miliárd obyvateľov sveta bojovať so smädom. Napriek tomu spotreba vody vplyvom vysokého dopytu po potravinách, textile či inom spotrebnom tovare neustále narastá. Medzi jej najväčších spotrebiteľov patrí poľnohospodárstvo, ktoré využíva 70 percent zásob pitnej vody na celom svete. Ďalším problémom sú pesticídy a hnojivá, ktoré môžu negatívne ovplyvňovať kvalitu vody i pôdy. Aj z týchto dôvodov je zodpovedné zaobchádzanie so zdrojmi pitnej vody súčasťou trvalo udržateľnej stratégie spoločnosti Kaufland.Spoločnosť sa dlhodobo zasadzuje za šetrné využívanie vody, jedným z krokov je jeho spolupráca s takými dodávateľmi, ktorí pri pestovaní ovocia a zeleniny preferujú trvalo udržateľné postupy. V sortimente, ktorý ponúka vo svojich predajniach po celom Slovensku, sú aj potraviny, ktoré pochádzajú z krajín spojenými s viacerými vodnými rizikami. Španielsko, Portugalsko, Taliansko, Grécko, Egypt, Južná Afrika, Maroko, Tunisko, Izrael, India i Čile patria k producentom ovocia a zeleniny, ktoré si obľúbili aj Slováci. Preto bude mať Kaufland od roku 2026 v ponuke ovocie a zeleninu z týchto krajín len od dodávateľov s certifikáciou podľa medzinárodne uznávaných noriem ako napríklad Alliance for Water Stewardship (AWS), Global G.A.P. SPRING, Rainforest Alliance Agriculture Standard či Fairtrade Standard. Podmienkou na jej získanie je dodržiavanie prísnych smerníc pre úsporné zaobchádzanie s vodou, čo sa týka jej množstva a kvality, a samozrejme, prechádzanie jej znečisteniu.Od roku 2023 je Kaufland členom platformy Alliance for Water Stewardship, ktorá meria používanie vody vo vybranej lokalite na základe sociálnych, ekologických a ekonomických kritérií. AWS podporuje prevzatie zodpovednosti za vodu ako zdroj a prijatie dôveryhodných a overiteľných opatrení na jej ochranu.hovorí Richard Bendík, riaditeľ nákupu spoločnosti Kaufland Slovensko v.o.s.Pri výrobe odevov Kuniboo, Oyanda, HipHopps a Townland Kaufland vodou zbytočne neplytvá, používa totiž udržateľnú bavlnu a moderné technológie. Farbenie metódou "dope dyed" spotrebuje oveľa menej vody, energie a znižuje emisie CO2. Navyše sa zafarbí celé vlákno, vďaka čomu si textil zachováva žiarivé farby omnoho dlhšie. Ďalšou šetrnou alternatívou je suché farbenie "dry dyed". Výborne funguje aj bez vody, používa iba čisté farbivá bez chemikálií. Zákazníci takéto produkty spoznajú aj podľa loga "Úspora vody".Certifikácie produktov ako GOTS a FSC takisto definujú úsporné zaobchádzanie so zdrojmi vody, napríklad požiadavkami na jej kvalitu a kontrolu odpadových vôd, limitnými hodnotami pre možný prienik nežiadúcich látok do vodných plôch, zníženým používaním či úplným zákazom pesticídov a hnojív. Znečisteniu vody reťazec predchádza aj obmedzeným používaním pesticídov pri pestovaní ovocia a zeleniny, ktoré preveruje nezávislými kontrolami v rámci vlastného managementu pesticídov, a to už od roku 2006. Okrem toho stanovuje hranicu na výskyt zvyškov účinných látok (rezíduí) na jednu tretinu zákonom stanoveného limitu na ochranu rastlín.Informačný servis