Tento rok je v našich predajoch rekordný, hovorí co-CEO AAA AUTO Petr Vaněček

Ojazdené autá sa teraz predávajú veľmi dobre. Prečo je to tak?

Ako sa dá predaj a taktiež výkup takého veľkého množstva áut efektívne zvládnuť?

Kde sa takéto technológie najviac uplatnia?

K moderným technológiám sa radí aj elektromobilita. Ako ste na ňu v "áčkach" pripravení?

V poslednej dobe sa zvyšuje záujem o ojazdené autá aj z radov podnikateľov, živnostníkov a firiem. Pozorujete tento trend aj u vás?

22.3.2024 (SITA.sk) -Po niekoľkých rokoch vysokej inflácie nie je ekonomická situácia domácností taká dobrá, aby si ľudia mohli dovoliť kupovať nové vozidlá. Z tohto dôvodu sa ich záujem presúva k ojazdeným a zánovným autám a vďaka tomu sme za prvé dva mesiace tohto roku v našich autocentrách na Slovensku, v Česku a v Poľsku predali 16,5-tisíc áut, čo je rekord za celú dobu existencie AAA AUTO. V posledných 12 mesiacov sme dokonca už predali 100-tisíc áut a v priebehu tohto roka sa chystáme túto hranicu prekonať, a to minimálne o niekoľko tisíc vozidiel.Za posledných päť rokov sme investovali desiatky miliónov eur do digitalizácie spoločnosti. A to ako do interných procesov, tak do zlepšenia starostlivosti o zákazníkov, od výkupu, cez predaj, až k zákazníckemu centru a finančným službám. Zapojili sme moderné technológie, ktoré sme si sami vyvinuli, vrátane nástrojov využívajúcich strojové učenie a generatívnu umelú inteligenciu.Vďaka našej výkupnej aplikácii máme neustále prehľad o ponuke na trhu vo všetkých štátoch, kde pôsobíme, vrátane krajín západnej Európy. Tam nakupujeme kvalitné vozidlá, ktoré na našom trhu chýbajú. Táto aplikácia využíva strojové učenie a AI, aby vytipovala vozidlá za najlepšie ceny, ktoré budú pre našich zákazníkov atraktívne. V zákazníckom centre zase využívame generatívnu umelú inteligenciu na komunikáciu so záujemcami o kúpu auta. V marketingu využívame AI pri tvorbe popisov jednotlivých áut v ponuke.Pretože chceme byť v obchodovaní s použitými elektromobilmi na vrchole, vytvorili sme už pred časom špeciálny tím, ktorý sa venuje všetkým aspektom elektromobility naprieč celou firmou. Kľúčovým faktorom pre úspešný predaj je maximálna transparentnosť pri uvádzaní stavu elektromobilu, čo robíme pri každom elektrickom aute na našom webe. Myslím, že sme v tomto momentálne pred konkurenciou veľmi ďaleko. Okrem ukazovateľa SoH (stav zdravia batérie) zverejňujeme napríklad aj skutočné dojazdy auta v rôznych ročných obdobiach v meste, na diaľnici a v kombinovanej prevádzke, ale aj dobu nabíjania s využitím rôznych typov nabíjacích staníc.Podľa viacerých prieskumov už prestáva byť zánovné ojazdené vozidlo vo fleetových vozidlách tabu. To môžeme vidieť aj na našich výsledkoch. Koncom minulého roka tvorili "firemní" zákazníci vyše 15 percent klientov celej spoločnosti. Medziročne počet predaných vozidiel v segmente B2B vzrástol na Slovensku o 9 %. Vzrástlo aj percento tých, ktorí si auto kupujú na úver. Obsluhujeme ako firmy do obratu 1,2 milióna eur, ktorých je 45 percent, tak aj korporátnych zákazníkov s obratom okolo 60 miliónov eur. Kľúčové je pre firmy, ale samozrejme aj pre bežných zákazníkov to, že ku všetkým autám teraz poskytujeme zadarmo overenie ich histórie od nezávislej spoločnosti Registra prevádzkových záznamov vozidiel a nákup je tak úplne bezpečný.Informačný servis