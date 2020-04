Vodárenské múzeum znova otvorilo záhradu, návštevníci musia dodržiavať nariadenia hygienikov

Toalety ostali zatvorené

25.4.2020 - Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) znova otvára záhradu Vodárenského múzea. V tlačovej správe o tom informoval riaditeľ komunikácie BVS Peter Podstupka. "Od piatku 24. apríla je pre verejnosť znovu otvorená záhrada Vodárenského múzea v bratislavskej Karlovej Vsi, umožňuje to postupné rušenie protiepidemiologických opatrení zo strany štátu," uviedol Podstupka a doplnil, že je potrebné stále dodržiavať všeobecné pravidlá bezpečnosti."Vyzývame ľudí, aby dodržiavali od seba dvojmetrový odstup, nevytvárali skupinky a predovšetkým nosili v priestoroch Vodárenskej záhrady rúška. Zároveň upozorňujeme verejnosť, že na základe rozhodnutia krízového štábu BVS nemôže spolu so záhradou otvoriť pre verejnosť aj toalety," doplnil hovorca.„Sme radi, že situácia sa stabilizuje a my môžeme ľudom sprístupniť Vodárenskú záhradu, ale chcem všetkých poprosiť, aby počas návštevy záhrady dodržiavali všetky pravidlá aj základy hygieny. Ak by bolo ohrozené verejné zdravie alebo dodržiavanie príslušných pokynov hygienikov, bude BVS nútená opätovne záhradu zatvoriť,“ upozorňuje generálny riaditeľ a predseda predstavenstva BVS Peter Olajoš.Vodárenskú záhradu alebo Vodárenský park sprístupnili verejnosti v roku 2012. Nachádza v západnej časti vodárenského areálu, v blízkosti karloveského ramena. Rozprestiera sa na ploche dvoch hektárov a je obľúbeným miestom na relax, rodinné pikniky a na športové aktivity.Dominantou záhrady je areál vodného sveta, ktorý sa skladá z kaskádovej fontány a z vodojemu s vyhliadkou na celú záhradu. Oddychová časť je sústredená okolo anglického trávnika a historickej fontány Chlapca s volavkou. Pre návštevníkov sú k dispozícii pitné fontány, ktoré sú rozmiestnené po celej záhrade, tie však vzhľadom na epidemiologické opatrenia zatiaľ nie sú v prevádzke.